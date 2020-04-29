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"Haziran bittiğinde Belediyeler çok ciddi maaş krizleri yaşayabilir"

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Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı BRT’de Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.
"Haziran bittiğinde Belediyeler çok ciddi maaş krizleri yaşayabilir"

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı BRT’de Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Haziran ayı bittiğinde mevcut koşulların aynı olması durumunda, belediyelerin çok ciddi maaş krizleri yaşayabileceğini kaydetti. 

Acil eylem planına da ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Harmancı, açılımlar konusunda bakanlar kurulunun yerel yönetimlerle istişare içinde olması gerektiğini belirtti. 

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