Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, gıda üretimi, analizi ve hijyenin sağlanması ile ilgili üretim ve satış yapan firmaları hedef kitlelerle buluşturarak bu alandaki yeniliklerin tanıtılmasını hedefleyen Uluslararası Hayvansal Gıdalar Kongresi’nin ikincisi 8-11 Kasım 2018 tarihleri arasında Concorde Luxury Resort Otel’de yapılacak.

Kongrede, veteriner fakülteleri, gıda, ziraat ve çevre mühendislikleri, fen edebiyat fakültelerine bağlı ilgili bölümler, beslenme ve diyetetik ile gastronomi bölümleri, su ürünleri fakülteleri, meslek yüksek okulları ve bunun yanı sıra gıda ile ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen katılımcılarla, bilimsel ve teknolojik alanlardaki yeni bilgiler paylaşılarak sorunların mercek altına alınacak ve çözüm önerileri üretilecek.

Prof. Dr. Canan Hecer: “Hayvancılık Sektörünün Tüm Paydaşlarının Biraraya Geleceği Bir Kongre”

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Canan Hecer, multidisipliner bir anlayış ile organizasyonunu gerçekleştirdikleri kongrede, hayvan kökenli gıdaların hijyenine ve teknolojisine yönelik konularda faaliyet gösteren hem üniversitelerin ilgili bölümlerindeki hem de kamu ve özel sektörde bu konuyla ilgili araştırma, analiz, üretim, muayene ve kontrol alanlarında çalışan meslektaşlarıyla bir arada olarak bilgileri paylaşmaktan mutluluk duyacaklarını belirtti.

Kongrenin ilkinin 2016 yılında farklı disiplinlerden çok sayıda bilim insanlarının katılarak düzenlendiğini söyleyen Prof. Dr. Hecer, kongrede, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İtalya ve Türkiye’den toplam 8 çağrılı, 67 sözlü ve 99 poster bildiri sunulduğu aktardı.