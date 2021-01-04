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Hemşire: Kaybettiğim hastamın acısını unutmalıyım ki başkasıyla ilgilenebileyim

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Hemşire: Kaybettiğim hastamın acısını unutmalıyım ki başkasıyla ilgilenebileyim
Hemşire: Kaybettiğim hastamın acısını unutmalıyım ki başkasıyla ilgilenebileyim

Nevşehir Devlet Hastanesi Kovid-19 Acil Servisi’nde görevli hemşireler Merve Kızılbayrak ve Gülcan Türkmen, yaşadıkları zorlu süreci gözyaşları içinde anlattı.

İkisi de Covid-19’a yakalanan hemşireler AA muhabirine konuştu.

Kızılbayrak, mesleğinin yedinci yılında karşılaştığı süreçten psikolojik olarak çok etkilendiğini, ailesinden bir parça gibi düşünerek hizmet sunduğu hastaların, yaşamını kaybetmelerine şahit olmanın acısını derinden hissettiğini belirtti.

‘Saniyelerle yarışıyoruz’

Yaşanan bu yoğun ve stresli sürecin bir an önce geride kalması için dua ettiğini dile getiren Kızılbayrak şunları söyledi: “Hastalara acil müdahalede bulunduğumuz oluyor, bazen dakika hatta saniyelerle yarışıyoruz. Hastalar gözümüzün önünde kayboluyor ama bu acıyı 5 dakika içinde unutmalıyım ki bir başka hastayla ilgilenebileyim. Eve gittiğimde gözümün önüne hastalarımız geliyor. Tedavi görenlerin annem babam olacağını düşünüp elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.”

Kızılbayrak, tedavi gören hastalarla sürekli iç içe olmasından dolayı kendisinin de Covid-19’a yakalandığını ve evdeki tedavi sürecinin ardından hastalığı yendiğini aktardı.

‘Anne öpebilir miyiz’

İki ve dört yaşlarındaki çocuklarına virüs bulaştırma korkusu yaşadığını ve hastalığı yendikten sonra da yoğun mesai harcadığı bazı günlerin ardından evde maskeyle yaşadığını anlatan Kızılbayrak şöyle devam etti: “Covid-19’u çok ağır atlattım, bazı etkileri hala sürüyor. İki çocuğum var, sürekli benimle olmak istediler. Çocuklarıma bulaşacak diye çok korktum, gece gündüz maskeyi hiç çıkarmadım. Çocuklarım neden maske taktığımı soruyorlar. Hala, ‘Anne öpebilir miyiz’ diye soruyorlar. Bu durum bir anne için gerçekten çok zor.”

Kızılbayrak, insanlardan sağlık çalışanlarının zorlaşan şartlarını düşünüp duyarlılık göstererek maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasını istedi.

Hemşire Gülcan Türkmen de 10 yıllık meslek hayatının psikolojik ve bedenen en zor sürecini yaşadığını söyledi.

Sağlık personeli arasında da görülen salgın nedeniyle mesai arkadaşlarının karantinaya alınmasının, iş yükünü artırdığına dikkat çeken Türkmen, uzun nöbetlerin sonrasında kronikleşen ağrılar yaşamaya başladıklarını ifade etti.

Covid-19’u evdeki tedavi sürecinin ardından yendiğini ancak virüsün aynı serviste görevli eşine de bulaştığını, çocuklarının babaannelerinde kalmaya başladığını anlatan Türkmen, onları çok özlediğini söylerken gözyaşlarını tutamadı.

‘Artık negatif çık ve gel bana sarıl’

Türkmen şunları söyledi: “Covid-19 belirtileri bende baş ve eklem ağrısı ile başladı. Bu ağrıları hemen hemen her gün yaşadığımız için normal sanmıştım. Test yaptırınca pozitif olduğumu öğrendim. Çok ağır geçiren ve hastanede tedavi gören arkadaşlarımız oldu, onlara göre daha hafif atlattım. Arkadaşlarımızdan Covid-19 olanlar olduğu için normal mesaiden daha fazlasını çalışıyorum. Biz aynı zamanda anneyiz, çocuklarımızla evde oyun da oynamamız gerekiyor ama biz buna vakit ayıramıyoruz. Bu durum beni çok üzüyor. İki haftadır çocuklarımı göremiyorum. Oğlum bana, ‘Anne artık negatif çık ve gel bana sarıl’ diyor, bu çok kötü bir duygu. Hiçbir annenin bunu yaşamasını istemiyorum. İnsanlar lütfen kurallara uysun, bizi riske atmasın.“

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