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Hentbol KTSYD Kupası erkeklerde fı̇nal günü

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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile KKTC Hentbol Federasyonu’nun işbirliğinde düzenlenen KTSYD Hentbol Kupası’nda erkekler kategorisinde yarı final maçları tamamlandı.
Hentbol KTSYD Kupası erkeklerde fı̇nal günü

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile KKTC Hentbol Federasyonu’nun işbirliğinde düzenlenen KTSYD Hentbol Kupası’nda erkekler kategorisinde yarı final maçları tamamlandı.

Haspolat’taki CIU Arena’da oynanan maçlar öncesinde 72 sporcu ve antrenör, 10 hakem, 2 yönetici toplam 84 kişiye PCR testi yapıldı.

KKTC Telsim’in katkılarıyla düzenlenen kupa mücadelesinde finale kalmayı başaran takımlar Hentbol Federasyonu’nun Sağlık Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde Kamp Lig uygulaması çerçevesinde CIU Arena’da kampta kalacak.

Yarı final ilk maçında MGA karşısında galip gelen UKÜ adını finale yazdıran ilk takım olmuştu. Yarı final diğer maçında Özgür Adımlar erkekleri Levent takımını mağlup ederek finale yükselen ikinci takım oldu.

Kupanın final müsabakasındaki performansı neticesinde bir sporcuya kadınlar kupasında olduğu gibi ‘Uhlsport Maçın Adamı Ödülü’ de takdim edilecek.

 

YARI FİNAL SONUÇLARI

MGA – UKÜ: 25-44

Özgür Adımlar – Levent: 38-25

BUGÜN (10 Ocak 2021 Pazar)

Saat 13.00: Fina

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