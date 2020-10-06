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Heyecanlandıran keşif! 24 gezegende yaşam ihtimali

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ABD'li uzmanlar Güneş sistemi dışında 'yaşanabilir' 24 gezegen keşfettiklerini öne sürdü. Profesör Dr. Dirk Schulze-Makuch, gezegenlerdeki potansiyel şartların Dünya'dan daha iyi olabileceğini söyledi.
Heyecanlandıran keşif! 24 gezegende yaşam ihtimali

ABD’nin Washington Eyalet Üniversitesi uzmanları, Dünya dışı yaşama dair çarpıcı bir çalışmaya imza attı. Uzmanlar Dünya’dan 100 ışık yılı uzakta, karakteristik olarak ‘yaşanabilir’ potansiyel taşıyan 24 gezegen keşfettiklerini duyurdu.

Söz konusu gezegenler yaşam izine ulaşmanın yanı sıra, insanlığın bir gün başka bir gezegende hayat kurmasına da olanak tanıyabilir. Araştırmayı yürüten ekibin başındaki isim Profesör Dr. Dirk Schulze-Makuch, Güneş sistemi dışındaki gezegenlerin daha yaşanabilir bir ortam sunabileceğini öne sürdü.

‘HEDEF SEÇMELİYİZ’

Makuch, “Yeni teleskoplar sayesinde daha fazla bilgiye sahip olabileceğiz. Bu yüzden hedef seçmek önemli. En gelişmiş yaşam şartlarını vadeden gezegenlere odaklanmalıyız. Ancak ikinci bir Dünya bulma fikrine takılıp kalmamalıyız. Bu gezegenler yaşam için bizimkinden daha uygun olabilir” dedi.

‘EN İYİSİ DÜNYA DEĞİL’

Daily Star’ın haberine göre Makuch, “Bazen bu tip yaşam potansiyeli taşıyan gezegenlere açıklık getirmek oldukça zor. Çünkü en iyi gezegene sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Çok sayıda kompleks ve farklı yaşam formlarına sahibiz. Adaptasyona uygun bir hayatın olması güzel ancak bu her şeyin en iyisine sahip olduğumuz anlamına gelmiyor” ifadelerini kullandı.

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