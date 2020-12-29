  • BIST 1.460
  • Altın 446,490
  • Dolar 7,3871
  • Euro 9,0516
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAPilli:23'ü yerel 33 pozitif vaka!

'Hırsızım' diyenlere kapıyı açtılar, denetime çıkan polis şaşırdı

»
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, hırsızlık konusunda halkı bilinçlendirmek için evleri dolaştı. Polisler, apartmanda zilini çaldığı bazı vatandaşların, 'Kim o?' sorusuna 'hırsızım' yanıtı vermesine rağmen kapıların açıldığını tespit etti.
'Hırsızım' diyenlere kapıyı açtılar, denetime çıkan polis şaşırdı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, hırsızlık konusunda halkı bilinçlendirmek için evleri dolaştı. Polisler, apartmanda zilini çaldığı bazı vatandaşların, 'Kim o?' sorusuna 'hırsızım' yanıtı vermesine rağmen kapıların açıldığını tespit etti.

Zillerini çalan polise, vatandaşlardan bazıları herhangi bir şey sormadan kapıyı açarken, bazıları 'Kim o?' diye seslendi. Ekipler, zilini çaldığı bazı evlerde oturanların 'Kim o?' demesine 'Benim, hırsız' yanıtını verdi. Ancak kapılar tereddütsüz açıldı. Evinin kapısını 'Hırsızım' diyen polise açan vatandaşlar ise karşısında polisleri görünce şaşırdı. Görüntülü zil sisteminin bulunduğu binalarda polisler, kamerayı eliyle kapatıp, vatandaşlara kendilerini ‘hırsız’ olarak tanıtsa da sonucunun değişmediğini, vatandaşın kapıyı açtığı gözlemledi.

Cadde ve sokaklarda hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarına dair uyarı broşürleri de dağıtan ekipler, evinin ve binanın dış kapısını sorgulamadan açanlara ise dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erkek şiddeti son bulmuyor: Akademisyen Aylin Sözer, yakılarak katledildi!29 Aralık 2020 Salı 18:21
  • 2020’de Türk Dış Politikası…29 Aralık 2020 Salı 12:24
  • Yeni Akit yazarı Dilipak: Artık Bill Gates’e filan kızmıyorum28 Aralık 2020 Pazartesi 22:31
  • Türkiye'de Kaçak doğumhaneye baskın: 'Bakamıyorsanız bize satın'28 Aralık 2020 Pazartesi 22:15
  • Cem Yılmaz'dan SMA hastası Mert Adrian için 100 bin lira bağış28 Aralık 2020 Pazartesi 22:04
  • 'Yılın hekimi' seçilen Yavuz Durmuş, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti28 Aralık 2020 Pazartesi 21:46
  • 'Üniversiteler fuhuş evleridir' diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı28 Aralık 2020 Pazartesi 21:30
  • Türkiye'de 'Yılın Hekimi' seçilmişti: Radyoloji uzmanı doktor koronavirüsten hayatını kaybetti28 Aralık 2020 Pazartesi 21:15
  • Depremde balkondan atlayanlar konuştu: 'Kendimi kaybettim, evde de yalnızdım'28 Aralık 2020 Pazartesi 20:15
  • Türkiye'de 257 kişi daha hayatını kaybetti; 15 bin 197 yeni 'vaka' tespit edildi28 Aralık 2020 Pazartesi 19:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti