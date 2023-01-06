Hırsızlık ve Kasti Hasar! 6 Genç Tutuklandı!

30 Aralık 2022-04 Ocak 2023 tarihleri arasında, Haspolat’ta faaliyet gösteren kafeteryanın kilitli dolabı kırılıp hasara uğratıldıktan sonra, dolap içerisinde muhafaza edilen toplam 7,187 TL değerindeki, muhtelif yiyecek ve içecek ürünleri ile muhtelif markalardaki 22 karton sigara ve toplam 1700 TL nakit para çalınmıştır.
Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen T.E.B.(E-20), S.S.(E-25), İ.S.(E-19), B.B.(E-22) Y.E.R.(E-21) ve Z.E.A.(E-20) tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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