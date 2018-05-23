“Hizmetlerimizin temelinde insan hakları odaklı çalışıyoruz”

Dernek Başkanı Özge Uğraşın ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Başkan Harmancı, göreve geldikleri günden itibaren insan hakları odaklı çalıştıklarını ve önümüzdeki dönemde de bu çalışmaları sivil toplumla işbirliği içinde daha bütünlükçü ve entegre bir şekilde geliştirmeyi ve kurumsallaştırmayı hedeflediklerini vurguladı. Harmancı, ziyaretlerinin, bu hedefler ışığında işbirliği ve dayanışma fırsatlarını beraber değerlendirerek görüş alış verişinde bulunmak olduğunu kaydetti.



Harmancı, yasal mülteci sayısı çok ciddi bir siyaset oluşturmayı zorlayacak boyutlarda olsa bile iyi işbirlikleri geliştirdiklerine inandığını kaydetti.



Görev süresinde LTB’nin Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile işbirliği içerisinde mültecilere yönelik Türkçe kursları düzenlediklerini, acil durumlarda Paylaşım Mutfağı’nı açtıklarını anımsatan Harmancı, önümüzdeki dönemde, mülteciler dâhil olmak üzere tüm belediye aktivite ve hizmetlerini farklı grupların katılabileceği bir formata sokmak için çalıştıklarını ve verilecek hizmetlere ulaşılabilirliği daha yaygın hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

2015 yılında Belediye Meclisi üyeleri ile birlikte bir Mülteci Hakları Komisyonu kurduklarını ifade eden Başkan Harmancı, 12 maddelik bir eylem planı oluşturduklarını ve LTB olarak bu planın büyük bir kısmını hayata geçirdiklerini kaydetti.



LTB Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı insan hakları odaklı çalışmalarını sürdürmekte kararlı olduklarını ve bu konuda dört yıllık görev süresinde olduğu gibi ilgili sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kimlik Temelli Ayırım Yapmadık

Harmancı, mültecilerin yaşadıkları çeşitli sorunlarla ilgili olarak Mülteci Hakları Komisyonu’nda tüzük değişikliği önerisi sunulduğunu ve buna göre mültecilerin de sosyal yardım alan kişilerle aynı şartlarda suyu 10 tona kadar ücretsiz almalarını sağlanacağını ifade etti. Harmancı iş konusunda da mevsimlik işlerle kendi ayaklarının üzerinde oluşturabilecekleri ekonomiyi oluşturmaları için mültecilere geçici destek vermeyi; Haziran ayında devreye girecek bisiklet istasyonundan faydalanmalarını sağlayarak ulaşım sorularını çözme konusunda yardımcı olmayı öngördüklerini, sözlerine ekledi.



Harmancı, “Eskiden her şey kimlik ve yurttaşlık temelinde yapılırken bu dört yıllık süreçte

şehirde yaşayan herkesin ihtiyaçlarına yönelik perspektif oluşturduk. 2018-2022 dönemindeki vizyonumuz Lefkoşa’yı aynı zamanda bir insan hakları şehri haline getirmektir. ” dedi.

