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Hocanın: Atatürk’ü Anmanın En İyi Yolu O’nu Doğru Anlamak Ve Anlatmaktır.

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Hocanın: Atatürk’ü Anmanın En İyi Yolu O’nu Doğru Anlamak Ve Anlatmaktır.

Prof. Dr. Hocanın, söz konusu mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 82. Yıl Dönümü’nde kendisini rahmetle anıyor, mirasına olan minnettarlığımızı ifade ediyoruz.

Atatürk’ü anmanın en iyi yolu O’nu doğru anlamak ve anlatmaktır. 10 Kasım’ların önemi, Atatürk’ün 57 yıllık hayatını, mücadelesini, Türk Ulusu’na kazandırdıklarını ve kazandırmak istediklerini doğru anlama bakımından büyüktür. Bu çerçevede, özellikle Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin ne olduğunu, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize iyi anlatmalıyız.

Türk Ulusu’nun kurtarıcı ve kurucu lideri; “Benim manevi mirasım ilim ve akıldır…Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar” ifadeleriyle yapılacak her faaliyetin akla ve bilime dayandırılması gereğini ortaya koymuş ve Atatürkçü Düşünce Sistemi’ni akıl ve bilim mantığı üzerine oturtmuştur.

Atatürk yarınları, “Bütün ümidim” diye nitelendirdiği gençlere emanet etmiş, aydınlanma yolunda durmanın yenilmek olduğunu vurgulamıştır. Egemenlik ve uygarlık yolunda durmak, dinlenmek yoktur, çalışmak ve öğrenmek, öğrendiklerini hayata yansıtmak, kalkınmak ve doğruluktan ayrılmadan başarmak vardır.

Ulu Önder Atatürk’ün, “Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, hayat için, başarı için en hakiki yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fenin dışında yol gösterici aramak gaflettir, cahilliktir, doğru yoldan sapmaktır” özdeyişinin izinden ilerlemeye devam edeceğiz.

Bu duygularla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Yüce Atatürk, size olan sevgimiz, saygımız ve minnetimiz her geçen gün daha da artarak sonsuza kadar sürecektir.”

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