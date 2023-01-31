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Hogwarts Legacy oyunu çıkmasına günler kala boykotla karşı karşıya

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Yeni Harry Potter oyunu Hogwarts Legacy, JK Rowling'in transgender hakkındaki görüşleri üzerine boykotla karşı karşıya. Rowling ise bu durumu kitap yakmaya benzettiğini söylüyor.
Hogwarts Legacy oyunu çıkmasına günler kala boykotla karşı karşıya

Harry Potter serisiyle dünyanın en ünlü yazarlarından biri haline gelen JK Rowling, bir süredir translarla ilgili yaptığı açıklamalarla tepki topluyor. Rowling’in açıklamaları üzerine film serisinden genç oyuncular bile ünlü yazara sırt çevirirken, aldığı ölüm tehditleri de sık sık basına yansıdı. Şimdi de Harry Potter evreninde geçen Hogwarts Legacy isimli oyunun boykot edilmesiyle ünlü yazar yeniden hedef alınıyor.

Trans hakları aktivistleri, yazar JK Rowling’in trans meseleleri konusundaki duruşuna karşı çıkarken, PS5 ve XBox One konsollarında bulunacak olan oyunun boykot edilmesini talep ettiler.

10 ŞUBAT’TA ÇIKACAK

The Times’ın haberine göre oyun, 10 Şubat’ta satışa çıktığında yılın gişe rekorları kıran oyunlarından biri olacak. Bu yüzden de Warner Bros Games’in oyunun kapsayıcı görünmesi için oyuncuların trans büyücüler ve cadılar yaratmasına izin vermek de dahil olmak üzere bazı çarpıcı hamleler yaptığı söyleniyor.

Oyun direktörü Alan Tew şunları söyledi: “Farklı bir izleyici kitlesi olduğunu biliyoruz. Bizim için bu, her zaman bu oyuna sahip olmayı hayal eden izleyicilerin yeniden hoş karşılanmış hissetme fırsatına sahip olmalarını sağlamaktır.’

Oyunun yapımcıları, JK Rowling’in oyunun yaratılmasına doğrudan dahil olmadığı konusunda ısrarcı olsa da ekibinden bazıları işbirliği yaptı.

200 binden fazla abonesi olan 30 yaşındaki trans YouTuber Jessie Earl, “Hogwarts Legacy gibi bir şeyi desteklemek zararlı” diye tweet attığında Rowling, bunu kitap yakmaya benzetti.

OYUN FORUMLARI BOYKOTA DESTEK VERDİ

ABD’li oyuncu Will Overgard da iki milyon izlenme toplayan bir videoda boykot çağrısında bulundu ve başlığı destekleyerek; “Kendinizi gerçekten iğrenç bazı transfobik değerlerle aynı çizgiye getiriyorsunuz” dedi.

Oyunun seslendirme kadrosu da tepkilere konu oldu. Daha önce Netflix’in LGBT dizisi Heartstopper’da rol alan Sebastian Croft bir açıklama yapmak zorunda kaldı: “Harry Potter benim için büyüdüğüm büyülü dünyayken, bu projede rol aldım. Bu, JK Rowling’in görüşlerinin farkına varmadan çok önceydi. Trans kadınların kadın, trans erkeklerin de erkek olduğuna yürekten inanıyorum.”

Oyun forumu ResetEra, Rowling’i suçlarken, Hogwarts Legacy’nin tartışılmasını yasakladı. İnceleme sitesi Games Radar ise Hogwarts Legacy ile ilgili makalelerin altında şu açıklamayı yayınlamaya başladı: “Kamuya trans kişilerin haklarıyla ilgili yapılan açıklamaların zararlı olduğunu kabul ediyoruz.”

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