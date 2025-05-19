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Holguin 26 Mayıs’ta liderlerle görüşecek

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, 26 Mayıs’ta Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile görüşme gerçekleştirecek.
Holguin 26 Mayıs’ta liderlerle görüşecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar, 26 Mayıs’ta Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ile görüşme gerçekleştirecek.

Bu görüşmeler, Holguin’in yeniden atanmasının ardından adaya yapacağı ilk ziyaret kapsamında gerçekleşecek.

 

Holguín’in Yeniden Atanma Süreci

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kolombiya’nın eski Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin Cuellar’ı 2 Mayıs 2025 tarihinde Kişisel Temsilcisi olarak yeniden atadı. Holguin, Ocak–Temmuz 2024 tarihleri arasında aynı görevde bulunmuş ve bu süreçte taraflarla gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda kapsamlı müzakerelere geçmek için ortak bir zemin bulunmadığını tespit etmişti.

Holguin’in yeniden atanması kararı, 17-18 Mart 2025 tarihlerinde Cenevre’de düzenlenen genişletilmiş gayriresmi toplantıda tarafların Kişisel Temsilci atanması konusunda uzlaşıya varmasının ardından alındı. Kişisel Temsilci, Cenevre’de tarafların üzerinde anlaştığı 6 inisiyatifteki çalışmaları takip etmek ve önümüzdeki Temmuz sonunda gerçekleştirilmesi planlanan genişletilmiş gayriresmi toplantıya hazırlık yapmak üzere atandı.

 

Görev Süresi ve Ziyaret Programı

Holguin’in yeni görev süresi 12 Mayıs 2025 tarihinde resmen başladı. 26 Mayıs’ta Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar ile görüşecek olan Holguin’in, ziyareti kapsamında Kıbrıslı Rum liderin yanısıra Garantör Türkiye ve Yunanistan’da da temaslarda bulunması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı’na yakın kaynaklara göre, Holguin’in adaya yapacağı bu ziyaret, Kıbrıs Rum liderliğinin Ocak 2024’te taşınmazlara yönelik başlattığı ve dozunu her geçen gün artırdığı saldırgan siyasetinin gölgesinde gerçekleşecek. İki taraf arasındaki gerginliği sürekli tırmandıran bu mesele, Holguin’in Kıbrıs’taki yeni görev döneminde karşılaşacağı en önemli sınavlardan biri olacak.

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