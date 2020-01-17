Horlayan arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Polonya'da bir kişi, uyuyan arkadaşını horladığı için bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi
Polonya'da bir adam horlayan ev arkadaşını bıçaklayarak öldürdü.
İHA'nın haberine göre 37 ve 40 yaşlarında ismi açıklanmayan iki arkadaş Polonya'nın Olsztyn şehrinde bir bağ evinde alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde uyumaya karar veren ikiliden 40 yaşındaki adam uykuya daldı. Ancak 37 yaşındaki diğer şahıs arkadaşının horlaması nedeniyle duruma sinirlenerek uyandırdığı arkadaşıyla tartıştı. Öfkeli adam, tartışmanın ardından horlayan arkadaşını bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
40 yaşındaki adamdan haber alamayan yakınları geldikleri bağ evinde talihsiz adamın cansız bedenini buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis başlattığı arama çalışmaları sonucunda kaçan zanlıyı suç aletiyle birlikte kentin başka bir noktasında yakaladı.
Gözaltına alındıktan sonra suçunu itiraf eden zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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