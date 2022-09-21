“House of Dragon” bölüm başı 29 milyon izleyiciyle yeni bir rekor kırdı

Tüm zamanların en çok izlenen ve ilgi gören yapımları arasında yer alan "Game of Thrones"un öncesini anlatan "House of the Dragon" dizisi şimdiden %3 daha fazla izleyici çekti.

2022 yılında yayınlanmaya başlayan ve “Game of Thrones” serisinden 200 yıl öncesinde yaşananları anlatan spin-off dizi “House of the Dragon”un henüz ilk beş bölümü yayınlandı.

Daily Mail’in haberine göre, 10 bölümden oluşan birinci sezonun ilk beş bölümünün, şimdiye kadar tüm HBO akış platformlarında bölüm başına ortalama 29 milyon izleyiciye ulaştığı da ortaya çıktı.

Nielsen verileri, 2.576 milyon izleyicinin, bu sezonun orta noktasını belirleyen “House of the Dragon” 5. bölümünü izlediğini ortaya koyuyor.

Dizinin ilk bölümü tüm platformlarda 10 milyonun biraz altında izlendi ve ikinci bölüm biraz artarak 10.2 milyon izleyiciye ulaştı. Dizi, 10 milyon izlenmeyle HBO’nun şimdiye kadarki en büyük prömiyeri oldu.

Paddy Considine…

İKİNCİ SEZON ONAYI ALINDI

Dizide Olivia Cooke, Emily Carey’nin yerine Kraliçe Alicent olurken, Emma D’Arcy de Milly Alcock’un yerini Prenses Rhaenyra Targaryen rolüyle aldı.

Dizide ayrıca Kral Viserys Targaryen rolünde Paddy Considine, kardeşi Prens Daemon rolünde Matt Smith ve Sör Otto Hightower rolünde Rhys Ifans rol alıyor.

Şimdiden yüksek izlenme oranlarına ulaşan ve ilgi gören dizi, ikinci sezon onayını da şimdiden aldı.