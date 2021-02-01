“HP, salgınla mücadelede her türlü desteği vermeye hazır”

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, bu sabah Sağlık Bakanı Ali Pilli ile bir araya geldi.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, bu sabah Sağlık Bakanı Ali Pilli ile bir araya geldi. Özersay’a HP Sağlık Komitesi adına Girne Milletvekili Jale Refik Rogers ve HP Parti Meclisi üyesi Teksen Köroğlu eşlik etti. Halkın Partisi ekibi, Sağlık Bakanı Pilli’ye salgınla mücadele konusuna ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı, son durumla ilgili bilgi aldı.

Halkın Partisi’nin sağlık konusunda verilen mücadeleye her türlü desteği vermeye ve yardımcı olmaya hazır olduğunu bir kez daha vurgulayan Özersay, Rogers ve Köroğlu, birlikte mücadele edildiği takdirde virüse karşı halkın kazanacağının altını çizdi.