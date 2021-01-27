HP'li Atakan: Lefkoşa sokaklarının diğer günlerden farkı yok!

HP Lefkoşa Milletvekili Tolga Atakan Lefkoşa sokaklarının diğer günlerden farkı yok dedi.
Twitter hesabından açıklama yapan Atakan "Meclise gelirken geçtiğim Lefkoşa sokaklarının diğer günlerden pek bir farkı yok. Kapanmayıp "gındırık" kalmışız besbelli.." dedi.
Meclise gelirken geçtiğim Lefkoşa sokaklarının diğer günlerden pek bir farkı yok. Kapanmayıp "gındırık" kalmışız besbelli..— Tolga Atakan (@TolgAtakan) January 27, 2021
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.