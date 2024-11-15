Hristodulidis: “Gelecek hafta Tatar ile yeni kapı açma işini görüşeceğiz.”

Lefkoşa'da düzenlenen bir enerji sempozyumunun oturum aralarında yaptığı konuşmada, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak ülkenin garantör güçleri Yunanistan, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın yanı sıra Birleşmiş Milletler'in de katılacağı genişletilmiş bir toplantı yapılması planlarına da değindi. Böyle bir toplantının yapılmasına yönelik çalışmaların "normal seyrinde ilerlediğini" söyleyen DiCarlo, BM'nin barışın inşasından sorumlu genel sekreter yardımcısı Rosemary DiCarlo'nun toplantıya yönelik daha fazla ilerleme kaydedilmesi için yakın zamanda adayı ziyaret edeceğini de sözlerine ekledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric Çarşamba gecesi yaptığı açıklamada DiCarlo'nun ziyareti için henüz bir tarih açıklanmadığını belirtirken, Türk hükümetine yakın bir kaynak Perşembe günü Cyprus Mail'e yaptığı açıklamada toplantının gerçekleşmesi için diplomatik çevrelerde konuşulan tarihin 5 Ocak olduğunu söyledi.