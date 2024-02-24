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Hristodulidis, Holguin ile 11 Mart’ta görüşecek

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Rum Yönetimi için şu andaki öncelikli konunun, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın misyonu, sürece ilişkin kilidin açılıp açılmayacağı ile hareketliliğin sağlanıp sağlanmayacağı olduğu belirtildi.
Hristodulidis, Holguin ile 11 Mart’ta görüşecek

Rum basını Holguin’in gelişiyle ilgili haberleri aktarmaya devam ederken Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de konuyla ilgili açıklamasına yer verdi.

Fileleftheros “Holguin İle Diyalog Üstün Geliyor” başlıklı haberinde Rum Yönetiminin, “Kıbrıs sorunu” konusunu ileriye götürmeden önce gelişmelere ilişkin “görüntünün” netleşmesini de istediğini yazdı. BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın gelecek hafta Londra’ya gideceğini ve garantör ülkelerle olan görüşmeler turunu tamamlayacağını yazan gazete Holguin’in Londra sonrasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile temaslarını sürdürmek için Kıbrıs’a geleceğini de anımsattı.

Hristodulidis’ten açıklama

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, dün yaptığı açıklamada Holguin ile görüşmesinin 11 Mart’ta olduğunu söyledi.

“Kıbrıs Bankası”nın “Gençler Soruyor” programı çerçevesinde tartışmaya kkatılp soruları yanıtlayan Hristodulidis, “Kıbrıs sorunu grubunun” geçerli olup olmadığının sorulması üzerine “doğal olarak geçerlidir” yanıtını verdi.

Hristodulidis, bu grubun toplanması gerektiği zaman toplanacağını, şu anda ise Holguin ile 11 Mart’ta gerçekleştireceği görüşmeye odaklandığını belirtti.

Hristodulidis açıklamasında ayrıca yegâne hedeflerinin, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasından başka bir şey olmadığını da ifade etti.

Dujarric

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric ise, gazetecileri bilgilendirme kapsamında dün yaptığı açıklamada Holguin’in programını bilmediğini söyledi.

Dujarric bu açıklamayı “Fileleftheros” gazetesi muhabiri Mihalis İgnatiu’nun “Holguin’in Kıbrıs’ı ve Londra’yı ne zaman ziyaret etmeyi amaçladığı” şeklindeki sorusu üzerine yaptı.

Diğer gazete başlıkları

Politis gazetesi ilgili haberi “Holguin İkinci Tur Görüşmelerine Hazır-Hristodulidis’i 11 Mart’ta Görüyor” başlığıyla aktarırken BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasındaki görüşmenin 11 Mart olarak belirlendiğini yazdı.

Hristodulidis’in bu konudaki açıklamalarına da yer veren gazete Holguin’in kısa bir süre önce yaptığı yazılı açıklamayı da anımsattı.

Haravgi gazetesi haberi “Holguin ve Hristodulidis 11 Mart’ta Görüşecek” şeklinde verirken Alithia gazetesi “Hristodulidis-Holguin Görüşmesi 11 Mart” başlığını kullandı.

Azerbaycan

Fileleftheros gazetesi “Biz Holguin’i Türkler ise Azerbaycan’ı Bekliyor-İş Birliği İçin Yol Haritası” başlığıyla gerek manşetten gerekse iç sayfadaki haberinde KKTC’nin, siyasi uzantılarıyla birlikte Azerbaycan ile iş birliğinin geliştirilmesine yönelik yol haritasını ileriye götürdüğünü yazdı.

Türkiye’nin iki taraf arasında bağlayıcı halka olduğunu savunan gazete Şuşa’da temmuzda yapılması planlanan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Toplantısı’na Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın davet edildiğini anımsattı.

Gazete haberinde ayrıca Başbakan Ünal Üstel’in kısa bir süre önce Azerbaycan’ı ziyaret ettiğini belirtti.

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