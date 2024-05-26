Hükümet 3 milyar TL borçlanıyor

UBP – DP– YDP Hükümeti, “devletin mali yükümlülüklerini yerine getirmek” amacıyla 3 milyar TL borçlanmaya yönelik karar üretti.
Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre Maliye Bakanlığı, borçlanma için yetkili kılındı.
Resmi Gazete’deki karar şöyle:
“Bakanlar Kurulu, Devletin mali yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesine olanak sağlamak amacıyla, 2024 Mali Yılı Bütçe Yasası limitleri dahilinde 3.000.000.000 TL (Üç Milyar Türk Lirası) tutarında borçlanılabilmesi için Maliye Bakanlığının yetkili kılınmasına karar verdi.”
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