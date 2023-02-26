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'Hükümet istifa' sloganları sonrası Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir Devlet Bahçeli'nin Beşiktaş JK üyeliğinden ayrıldığını duyurdu.
'Hükümet istifa' sloganları sonrası Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti

Fenerbahçe'nin ardından bugün de Beşiktaş tribünlerinden "Hükümet istifa" sloganı yükseldi.

Sloganlardan rahatsız olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tribünleri hedef almış ve kulüp başkanlarına seyircisiz maç oynanması çağrısında bulunmuştu. Bahçeli'nin Beşiktaş kulübü üyeliğinden ayrıldığı duyuruldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir yazılı bir açıklama yaparak "Sayın Genel Başkanımız, Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır" ifadelerini kullandı.

Özdemir'in açıklaması şöyle:

"Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle 44 bini aşkın vatandaşımızın şehit olduğu afet sonrasında futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik eden bazı eylemler, şehitlerimize ve milletimize büyük bir saygısızlık olmuştur.

Bugün oynanan Beşiktaş JK- Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş’a ve Beşiktaş’ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş JK üyeliğinden bugün itibarıyla ayrılmıştır. İlgi ve bilgilerinize sunarım. Saygılarımla."

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