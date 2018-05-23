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SON DAKİKAYerel seçimlere doğru… Adaylık başvuruları 28 mayıs’ta

"Hükümette ve AKP'de aday listesinin Erdoğan'ın genel seçim kaygısını yansıttığına inananlar var"

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"Hükümette ve AKP'de aday listesinin Erdoğan'ın genel seçim kaygısını yansıttığına inananlar var"
"Hükümette ve AKP'de aday listesinin Erdoğan'ın genel seçim kaygısını yansıttığına inananlar var"

İngiliz gazetelerinde liranın tüm zamanların en düşük düzeyine inmesi ve 24 Haziran'daki seçimlerle ilgili haber ve yorumlar yer almayı sürdürüyor.

Financial Times (FT) gazetesinin Salı günkü sayısında "Seçim yaklaşırken, Türk lirası dolar karşısında geriliyor" başlıklı bir haber yayınlandı.

Gazetenin Ankara muhabiri Laura Pitel imzalı haberde, analistlerin Merkez Bankası'na faiz oranlarında sert bir artırıma gitme çağrısı yaptıklarını ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faizlerin artırılmasına karşı olduğu belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Ancak, seçimlere bir aydan biraz daha uzun bir süre kala, Türkiye cumhurbaşkanının hem piyasaları hem de seçmenleri ikna etmesi gerekiyor.

"Erdoğan, geçen hafta içerisinde cumhurbaşkanlığını kazanırken, parlamentoda çoğunluğu kaybetme ihtimali olduğunu kabul etti.

"Hükümetten ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bazı kişiler, Başbakan Binali Yıldırım ve (Erdoğan'ın) damadı Berat Albayrak gibi kabinedeki bazı iyi bilinen isimlerin milletvekili aday listesinde yer almasının genel seçimlere dair duyduğu kaygıların bir yansıması olduğunu düşünüyor."

Aynı haberin internette yer alan versiyonunda da, bir hükümet yetkilisinin, "Seçmenler arasında iyi bilinen ve sevilen kişileri tercih ettiler ve oyları artırmak için bu kişileri listelerde üst sıralarda aday gösterdiler" dediği aktarıldı.

FT haberinde ayrıca, Erdoğan'ın seçim kampanyasına hız verdiği bir dönemde piyasa baskısının arttığına dikkat çekilerek, ekonomi kurmaylarının milletvekili aday listesinde yer almadığı vurgulandı.

Times: Erdoğan'ın Londra ziyaretinden bu yana lira düşüşte
Seçimler ve liradaki değer kaybını sayfalarına taşıyan diğer gazete de The Times oldu.

The Times'ın İstanbul muhabiri Hannah Lucinda Smith imzasıyla yayınlanan haberde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimiyle ilgili İzmir'de görülen davada haklarında karar verilen 137 sanıktan 104'ünün ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı da aktarıldı.

"Erdoğan'ın demir yumruğu ekonomiyi sıkarken, 100 subay mahkum edildi" başlıklı haberde şu ifadeler yer aldı:

"Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığını yeniden kazanmayı umduğu seçimlere bir ay gibi bir süre kala giderek hızlanan otoriterleşmesi Türk ekonomisini de vurmaya başladı.

"Lira, Erdoğan'ın geçen hafta içinde Londra'da yatırımcılarla bir araya gelmesinden bu yana üst üste rekor düşük düzeyleri gördü.

"Erdoğan, hem yatırımcılarla yapılan özel bir toplantı hem de Bloomberg'e verdiği mülakatta Merkez Bankası üzerinde kontrolün tamamını ele geçireceğini ve faiz oranlarını düşük tutacağını vaat etti.

"Reuters'a adının verilmemesi koşuluyla konuşan kaynaklar, Erdoğan'ın Türkiye'de faizleri düşük tutmanın yükselen enflasyonun dizginlenmesine yardımcı olacağı yönündeki değerlendirmelerinin toplantı odasında 'şok ve hayretle' karşılandığını söyledi."

Haberde, "derinleşen krizin" devlete ait ve Erdoğan'a yakın olan basın organlarında yer almadığına da dikkat çekildi.

Haberde, Erdoğan'ın İsrail'e boykot uygulanabileceği yönündeki sözlerinin ise basında geniş yer bulduğuna dikkat çekilirken, bu tarz bir kararın alınması ve İsrail'in buna karşılık vermesi halinde Türk ekonomisinin bundan da zarar göreceği belirtildi.

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