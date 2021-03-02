Hürriyet yazarı Fırat: Hem AK Parti yönetiminde hem de kabinede bazı değişiklikler olması bekleniyor

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, "Kritik ay" başlığıyla yayımlanan yazısında "Mart ayına girdik, önemli gelişmelerin yaşanacağı, dikkat çekici başlangıçların yapılacağı bir ay" ifadelerini kullandı.

Fırat yazısında, "Reformların açıklanması ve hayata geçirilmesi: Ekonomi ve yargıda yapılacak reformlar bugünden itibaren açıklanmaya başlayacak. Dinamik bir süreç işletilecek. İhtiyaca göre yeni reformlar da yapılacak. Ekonomide toparlanma süreci: İlk talimatlarından birini, kamu bankalarına “Usulüne uygun kredi verin” diyerek veren yeni ekonomi yönetimi, faiz kararlarının arkasında durmasıyla ilk dönemeci atlattı. Şimdi reformlarla ve uygulama ile birlikte güven vererek, hızla toparlama sürecine girilmesi hedefleniyor" değerlendirmesini yaptı.

Fırat yazısının devamında şunları yazdı: