Hürriyet yazarı Kanlı’dan müthiş iddia: “Erdoğan, Tatar’a 'başbakan olarak devam et' dedi”

Hürriyet Daily gazetesi köşe yazarı Yusuf Kanlı TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakan Tatar’a ‘Başbakan olarak devam et’ dediğini iddia etti.

Kanlı, Erdoğan’ın görüşmede Başbakan Ersin Tatar’a, geçtiğimiz sonbahar Türkiye-KKTC arasında imza edilen finansal protokolu hatırlatarak, birincil görevinin başbakan olarak devam ederek protokoldeki hedefleri yerine getirmesi olduğunu söylediğini yazdı.

Ankara’nın koridorlarında bu iddianın konuşulduğunu yazan Yusuf Kanlı, Tatar’ın aday olup olmayacağının net olmadığını belirtti.

TATAR 18 OCAK'TA ADAY İLAN EDİLECEK

Diğer yandan Başbakan Tatar dün akşam Geçitkale'de bu akşam Girne'de yarın akşam ise Beyarmudu'nda partilileri ile buluşma şölenleri düzenliyor.

Başbakan Tatar'ın 18 Ocak Cumartesi günü İnönü Meydanı'nda bulunan UBP Binası balkonundan UBP Parti Meclisi toplantısı sonrasında halka hitap etmesi bekleniyor.