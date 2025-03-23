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İBB soruşturması I Kararlar açıklanıyor: İşte tutuklanan ve serbest bırakılanlar...

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İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 92 kişi, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
İBB soruşturması I Kararlar açıklanıyor: İşte tutuklanan ve serbest bırakılanlar...

İPA Başkanı Buğra Gökce, Murat Ongun ve Serdar Haydanlı tutuklandı; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya ve İBB Kentsel Tasarım Şube Müdürü Bayram Taşkın serbest bırakıldı. İşte serbest bırakılan, tutuklanan ve tutuksuz yargılanacak isimler...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 92 kişi hakkında kararlar açıklanıyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen bazı şüphelilerin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.

İşlemleri tamamlananlar hakkında saat 09.00 itibarıyla kararlar açıklanmaya başlandı.

Buna göre, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce, İBB Medya A.Ş. Başkanı ve Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "gözaltına alınıp serbest bırakıldı" dediği ve AKP'den ihale aldığı tespit edilen Serdar Haydanlı tutuklandı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Cemal Ufuk Karakaya ve İBB Kentsel Tasarım Şube Müdürü Bayram Taşkın yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.

İşte tutuklanan isimler:

Ali İlbak

Adem Tuncay

Ahmet Köksal

Ali Nuhoğlu

Eyüp Subaşı

Kamil Timur Delibaş

Murat Abbas

Mete Sarıaltun

Alper Aydın

Serdal Taşkın

Serkan Öztürk

Mustafa Nihat Sütlaş

Süleyman Atik

Ahmet Çiçek

Yusuf İlbak

Servet Yıldırım

Adli kontrol kararı verilen isimler:

Ercan Saatçi (Yurt dışı çıkış yasağı)

Ahmet Palazoğlu (Yurt dışı çıkış yasağı)

Alihan Aydın (Yurt dışı çıkış yasağı)

Canan Münüklü (Yurt dışı çıkış yasağı)

Birsen Şahin (Yurt dışı çıkış yasağı)

Vahit Doğan (Yurt dışı çıkış yasağı)

Alperen Aydın (Yurt dışı çıkış yasağı)

Diğer kişiler hakkında karar bekleniyor...

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