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İHA: Kanada, Türkiye'ye üretim teknolojisi ihracatı iznini iptal etti

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Kanada, Türkiye'ye insansız hava aracı (İHA) üretimi için teknoloji ihracı iznini iptal etti.
İHA: Kanada, Türkiye'ye üretim teknolojisi ihracatı iznini iptal etti

Kanada, Türkiye'nin ürettiği İHA'ların Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan'a karşı kullanıldığı haberlerinin ardından bu durumu araştırmak için ihracata Ekim ayında ara vermişti.

Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau, Türkiye'de üretilen İHA (insansız hava aracı) ve SİHA'ların (silahlı insansız hava aracı) Dağlık Karabağ'da kullanıldığının tespit edilmesi üzerine ihracat izninin iptal edildiğini açıkladı.

Garneau, "Teknolojinin bu şekilde kullanımı Kanada'nın dış politikasıyla da, Türkiye'nin verdiği son kullanıcı taahhütleriyle de uyuşmamaktadır" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu hafta başında Garnau ile görüşmüş ve ihracat kısıtlamaları konusunda Kanada'nın tutumundan duyulan rahatsızlığı ileterek bu durumun gözden geçirilmesini istemişti.

Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "NATO müttefiklerimizin yapıcı olmayan, ikili ilişkilerimizin kötü etkilenmesine ve ittifak dayanışmasının zarar görmesine yol açacak adımlardan kaçınmalarını bekleriz" dedi.

Kanadalı L3HarrisWescam şirketi, Türkiye'ye insansız hava araçlarında kullanılan görüntüleme ve hedef alma sistemlerini satıyordu.

Kanada, Türk SİHA'larının Libya'da da kullanıldığını ve bunun Birleşmiş Milletler'in ambargosunun ihlali olduğunu belirtmişti.

Kanada daha önce de Türkiye'nin Suriye'deki operasyonları nedeniyle Ekim 2019'da ihracat izinlerini askıya almış, Mayıs 2020'de izinler tekrar verilmişti.

Türkiye ve Kanada, NATO üyesi iki müttefik ülke.

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