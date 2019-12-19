II. Lefke Kent Sempozyumu LAÜ’de devam ediyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile Lefke Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 20 Aralık tarihine kadar devam edecek “II. Lefke Kent Sempozyumu”nun ikinci günü 19 Aralık Perşembe günü LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

“Kentsel Planlama ve Güncel Yaklaşımlar”ın ele alındığı oturumda çağrılı konuşmacı Prof. Dr. Meltem Yılmaz (HÜ) “Lefke’de Sürdürülebilir Yaşam ve Mekan” konusunda sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Halil Semih Erıldız’ın (Adakademi Vakfı Başkanı) oturum başkanlığını yürüttüğü oturumda Yrd. Doç. Dr. İlker Türkeri, Yrd. Doç. Dr. Meltem Köksal (LAÜ) “Yerel Halkın Demografik Özellikleri Kapsamında Sakin Şehir Yaşam Kalitesi Algısının Değerlendirilmesi: Lefke Örneği”; Yrd. Doç. Dr. Makbule Oktay, Yrd. Doç. Dr. Damla Mısırlısoy (LAÜ) “Terk Edilmiş Tarihi Yapıların Yeniden İşlevlendirilmesi: Lefke ve Çamlıköy’deki Kilise Örnekleri”; Prof. Dr. H. Çağatay Keskinok, Prof. Dr. Ela Babalık (ODTÜ) “Lefke İçin Planlama Projeleri: 2018-2019 Öğretim Yılı ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Planlama Stüdyosu Çalışmaları”; Prof. Dr. Ulvi Keser, Devran Akbayram, “Kıbrıs Türk Mücadele Tarihinde Lefke ve İletişim (1955-1974)” konularını ele aldılar.

“Kent ve Tarım İlişkisi”nin ele alındığı oturumda çağrılı konuşmacı Prof. Dr. Oğuz Karakartal (LAÜ) “Lefke’li Kadın Şair Nevruz Tekman (1936-2001) Üzerine” sunumunu gerçekleştirdi. Prof. Dr. Mehmet Atila Aşkın’ın (LAÜ) oturum başkanlığını yürüttüğü oturumda Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Doç. Dr. Dilek Arsoy “KKTC’de Bitkisel ve Hayvansal Üretimin Durumu, Sorunları ve Çözüm Yaklaşımları”; Yrd. Doç. Dr. Meltem Uçar (LAÜ) “Bal, Polen, Propolis ve Arı Sütünün İnsanlar İçin Önemi”; Turizm Rehberi Hasan Karlıtaş “Lefke İlçesi Turizm Gelişim Stratejisi; Nasıl Bir Turizm?” konularını ele aldılar.“Kent ve Sağlık Politikaları” konusunun irdelendiği oturumda, Prof. Dr. Ruhi Selçuk Tabak, Oluwakemi Sandra Olatunde (LAÜ) “LAÜ Öğrencilerinin Sağlık Hizmeti Kullanımını Etkileyen Faktörler”; Prof. Dr. Feray Gökdoğan (UKÜ) “Lefke’de Yaşlı Bakımı İçin Düşük Maliyetli Hizmet Modeli Geliştirilmesi” konularını ele aldılar.

“Kent ve Eğitim İlişkisi”nin ele alındığı oturumun başkanlığını Prof. Dr. Ercan Tatlıdil (Ege Üniversitesi) yürüttü. Oturumda Doç. Dr. Gürkan Gümüşatam, Dr. Gülden Sarı Kanlıay (UKÜ) “Lefke Sayıklamaları” Destanının Toplumdilbilimsel ve Edebiyat Tarihi Bağlamında Metin Analizi”; Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, Doç. Dr. Özge Özgür Bayır, Yrd. Doç. Dr. Mualla Köseoğlu, Yrd. Doç. Dr. Ayşe Özada Nazım (SHU), Uzm. Mehmet Atasayar, Arş. Gör. Gül Şahin (LAÜ) “Sakin Şehirde Öğrenci Olmak: KKTC-Lefke Örneği”; Yük. Şehir Plancısı Ayça Soygür Çıralı “Yavaş Bir Kent ve Üniversite İlişkisi: Lefke Örneği”; Yrd. Doç. Dr. Gül Kahveci, Uzm. Ayşe Mortaş (LAÜ) “Özel Gereksinimli Bireylerin Afet Yönetimi Programlarındaki Temsil Edilme Düzeyleri İle İlgili Acil Servis Personelinin Görüşlerinin Belirlenmesi” konularını ele aldılar