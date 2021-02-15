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İki çocuğu zehirli yılandan kurtaran kedi, aldığı ısırığın ardından hayatını kaybetti

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İki çocuğu zehirli yılandan kurtaran kedi, aldığı ısırığın ardından hayatını kaybetti
İki çocuğu zehirli yılandan kurtaran kedi, aldığı ısırığın ardından hayatını kaybetti

Avustralya'da evlerinin bahçesinde oyun oynayan iki küçük çocuk, ülkenin en ölümcül yılanının saldırısına uğramaktan kedileri Arthur sayesinde kurtuldu. Arthur ise aldığı zehirli ısırığın ardından hayatını kaybetti.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde, Arthur isimli kedi, evin iki küçük çocuğunu, National Geographic tarafından ülkenin en ölümcül yılanı olarak listelenen kahverengi yılandan korudu. Yılanla uzun süren mücadelesinden sonra onu öldürmeyi başaran Arthur, bu sırada kendisi yılan tarafından ısırıldı.

Ev sahipleri, ısırığın ardından halsizleşen ancak daha sonra toparlanan kedinin durumunun iyi olduğunu düşündü fakat ertesi sabah kalktıklarında Arthur'u baygın halde buldu.  Veterinere götürülen Arthur, tüm müdahalelere rağmen burada hayatını kaybetti. 

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