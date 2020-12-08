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İkinci Elde Rüzgâr Tersine Döndü

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Otomotiv sektörünün kampanya ayları kasım ve aralık dönemi geleneğini devam ettiriyor. Markaların kasım ayının sonlarına doğru hız kazanan kampanyaları yılın son ayında da devam ederken, sıfır araçlardaki bu kampanyalar ikinci ele de etki etti.
İkinci Elde Rüzgâr Tersine Döndü

Koronavirüs etkisi altında geçilmeyen her normal yılda otomotiv sektörü kasım ve aralık ayında markaların ciddi kampanyalar ile gündeme geldiği ve satışların yüksek seviyelere çıktığı aylar olarak göze çarpar. Ancak 2020 farklı kimliğini burada da gösterdi. Yaz aylarının sonlarında ve sonbaharın başında rekorlar kıran otomotiv sektörü beklentileri yine şaşırttı. Her şeye rağmen 80 bin barajını geride bırakarak son 10 yıllık kasım ayı ortalamasının üzerine çıkmasına karşın beklentiler 2020 kasımının önceki aylar gibi 90 bin adetin üzerine çıkacağı yönündeydi. Sıfır araçta yaşanan bu gelişmelere, ciddi yıl sonu kampanyaları da eklenince sıfır araçlarda markaların belirli modellerinde 20 bin TL’ye varan indirimler göze çarptı. Hal böyle olunca ikinci elde de fiyatlar gerilemeye başladı. İkinci el araç fiyatları, bu yıl içinde yüzde 80’leri aşan artışla astronomik rakamlara çıkmıştı. İlk kez fiyatlarda düşüş görüldü.

İkinci el fiyatlarının yıl boyunca çok yüksek seyretmesine karşın özellikle kurumsal ikinci el firmaları yetkilileri bu fiyat artışlarının suni olduğunu, noterdeki gerçek satış rakamlarının pazarlıklar sonrası normal seviyelere çekildiğini vurguluyordu. Sıfır araçlardaki özellikle üretimde yapılan fazla mesailer ile birlikte yerli üretim araç bulunurluğu da ciddi ölçüde artınca, tüketicinin ikinci el araca yönelttiği talep azaldı.

İKİNCİ DALGA ETKİSİ

Araç alımına talebin artmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bireysel ulaşıma olan talepti. Pandeminin ikinci dalgası ile birlikte kasım ayı sonunda yeniden gündeme gelen sokağa çıkma yasakları, şirketlere giden kişilerin sayılarının yeniden azalması, evden çalışmanın yeniden artması, şehirlerarası seyahat eden kişi sayısının da yaza göre çok azalması ulaşıma olan ihtiyacın düşmesine sebep oldu. Bununla birlikte sıfır araç kampanyaları, ikinci eli yatırım aracı olarak görenleri de temkinli davranmaya itti. Bu da fiyatların biraz da olsa düşmesini sağladı.

‘DÜŞÜŞ YÜZDE 12’YE VARDI, DEVAM EDECEK’

Otomotiv sektöründe yaşanan bu değişim ile birlikte ikinci el fiyatlarında yaşanan düşüş modellere göre değişiklik göstermekle birlikte yüzde 12’ye kadar vardı. Geçtiğimiz gün Dünya’nın haberine göre Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın fiyat düşüşünün devam edeceğini vurgulayarak, “Son bir yıldır yükselmeye devam eden ikinci el araç fiyatları bu sene ilk kez düşüşe geçti. İkinci eldeki talep azalması fiyat düşüşüne neden oldu. Elinde yüksek maliyetli ikinci el araç tutan esnaf ve satıcı, stok maliyetine daha fazla dayanamayarak fiyatları düşürmek zorunda kaldı. Yüzde 6 ila 12 arasında gözlemlediğimiz bu düşüşün aralık ayı sonuna kadar kademeli olarak devam edeceğini öngörüyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

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