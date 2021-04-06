İkinci eş için Türkiye’ye gelen Iraklılar dolandırıldı

Irak'ta evli oldukları öğrenilen bir tüccar ile doktor, Türkiye'ye gelip başka kadınlara nikah kıyıp evlilik yapmak istedi. Bir çetenin eline düşen Iraklılar, iki Suriyeli kadınla evleneceklerini sanarak 40'ar bin lira kaptırdı.

Irak’ta başkalarıyla evli olan tüccar Saeed D.T. ve doktor İsmael M.O. bir tanıdıklarının önerisi üzerine evlilik yapmak üzere İstanbul’a geldi. İkili, tanıştırıldıkları Suriyeli iki kadına, evlilik için para verdi.

Ancak parayı alan kadınlar sırra kadem bastı. Ülkelerinde tanındıkları için şikayetçi olmaktan çekindiklerini belirten Saeed D. T., evlilik için kişi başı 5 bin dolara (40 bin lira) anlaştıklarını söyledi:

“ÇİÇEK VE ÇİKOLATA DA ALDIK”