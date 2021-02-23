  • BIST 1.518
  • Altın 412,359
  • Dolar 7,0770
  • Euro 8,5957
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKA16 pozitif vaka...Vakalar bölge bölge açıklandı...

İkiz doğurduktan altı yıl sonra altız doğurdu

» »
Nijerya’da, 49 yaşındaki bir kadın, ikiz doğurduktan altı yıl sonra altız doğurdu.
İkiz doğurduktan altı yıl sonra altız doğurdu

Nijerya’da, 49 yaşındaki bir kadın, ikiz doğurduktan altı yıl sonra altız doğurdu.

Bayelsa eyaletinde yaşayan Doris Levi Wilson’ın 9 Şubat’ta dört kızı iki oğlu oldu. Sezaryen istemeyen anne normal doğum yaptı. Bebeklere, Miracle, Mercy, Merit, Marvis, Marvellous ve Mirabel isimleri verildi.

21 yıl bekledi

1994’te evlenen Wilson ve eşinin uzun süre çocukları olmadı. 21 yıl çocuk hasreti çeken çift 2015 yılında ikizlerini -biri kız diğeri erkek- kucağına aldı. Wilson yeniden hamile kaldı ve çocuklarının sayısı dörde katlandı.

Dünyaya gelen altızlarıyla sekiz çocuk sahibi olan karı koca, yıllarca bekledikten sonra büyük bir aile oldukları için şükrettiklerini söyledi.

Doris Levi Wilson, “Hiçbir zaman sekiz çocuğum olacağını düşünmezdim ama çok mutluyum. Daha fazlasına da hazırım” dedi.

Doğal yoldan altız bebek sahibi olma ihtimali çok düşük. ABD’deki Northwell Health Fertility adlı, kadın doğum ve tüp bebek kliniğinden Dr. Avner Hershag, “Dördüz veya daha fazlasına hamile kalma olasılığı çok çok düşük; doğal yolla çok nadiren rastlanan bir durum” ifadelerini kullandı.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hapiste çöpçatan uygulamasıyla dolandırıcılık yapan hükümlü: 'Daha yaşlı kadınları tercih edip, çaresizlik arıyordum'23 Şubat 2021 Salı 21:16
  • El Chapo’nın eşi Emma Coronel Aispuro uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklandı23 Şubat 2021 Salı 20:59
  • Clubhouse: Uygulamadaki konuşmaların başka bir sitede yayınlanabildiği ortaya çıktı23 Şubat 2021 Salı 20:49
  • Tütün devleri, dumansız nikotin ürünlerini gençlere tanıtmak için influencerlerı kullanıyor23 Şubat 2021 Salı 18:49
  • Malcolm X'in ailesi cinayette FBI parmağı olduğunu öne süren bir mektup yayınladı22 Şubat 2021 Pazartesi 23:15
  • Tesla, Bitcoin yatırımıyla '1 milyar dolar kâr etti'22 Şubat 2021 Pazartesi 23:05
  • Toygar Işıklı'dan yıllar sonra Ezel itirafı22 Şubat 2021 Pazartesi 21:46
  • Gazeteci Hakan Erol:Acun Ilıcalı cemaatin içinde olduğu dönemde epey aktif bir rol üstleniyor22 Şubat 2021 Pazartesi 20:56
  • Çiftlik Bank'ın hikâyesi dizi oluyor22 Şubat 2021 Pazartesi 17:17
  • Salgın sürecinde sosyal ilişkiler akıllı telefonlarla sürdürüldü22 Şubat 2021 Pazartesi 13:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti