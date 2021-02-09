İlahiyat Fakültesi Dekanı'ndan "Boğaziçi" tehdidi: Biz eylem falan yapmayız; gece vakti işi bitiririz

Kılıç, Boğaziçi Üniversitesi eylemleriyle ilgili yaptığı paylaşımda "Boğaziçili misiniz, Boğaz dışılı mısınız onu bunu bilmem, biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim" ifadelerini kullandı.

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Boğaziçi Üniversitesi eylemleriyle ilgili yaptığı paylaşımda "Boğaziçili misiniz, Boğaz dışılı mısınız onu bunu bilmem, biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim" ifadelerini kullandı.

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Cumhurbaşkanı kararıyla Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasının ardından protestoların başladığı Boğaziçi Üniversitesi'nde, eyleme katılanları tehdit etti. Kılıç, "Gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz" ifadelerini kullandı.

Odatv'nin haberine göre, paylaşımının tepki görmesi üzerine gönderisini silen Kılıç, şunları söyledi:

"Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de… Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim.”

Kılıç ayrıca, yaptığı başka bir paylaşımda da “Şöyle yapalım. Boğaziçi üniversitesini kapatalım yerine üniversite kuralım” ifadelerini kullandı.