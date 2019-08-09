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İlan verdi: Nişanlısını baştan çıkaran kişi büyük ödülü kapacak

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Lüks ürünler pazarlama platformu HushHush’ın müşterisi olan bir milyonerin, nişanlısının sadakatini doğrulayabilecek ‘profesyonel bir baştan çıkarıcı' aradığını duyurduğu öğrenildi.
İlan verdi: Nişanlısını baştan çıkaran kişi büyük ödülü kapacak

İngiliz Daily Mirror gazetesinin haberine göre Lüks ürünler pazarlama platformu HushHush’ın müşterisi olan bir milyoner, nişanlısının sadakatini doğrulayabilecek ‘profesyonel bir baştan çıkarıcı' aradığını duyurdu.

Habere göre adının açıklanmasını istemeyen bu kişiyi şüphelendirerek bu adıma iten şey, nişanlısının düğün yapma konusunda aceleci davranması ve kesinlikle evlilik anlaşmasına karşı çıkması oldu.

Uzun süredir ‘hayatının baharında’ olmadığını vurgulayan ilan sahibi, daha önce sadece parasına ilgi duyan kadınlarla birlikte olduğunu, bu nedenle şimdiki nişanlısının niyetinde samimi olup olmadığını anlamasının önemli olduğunu ifade etti.

‘Baştan çıkaran’ rolüne girecek olan kişinin 15 bin sterlin (yaklaşık 100 bin TL) nakit para ile ödüllendirileceği, ayrıca lüks konutlar ve pahalı arabalar kullanacağı ve özel masrafları için ek harçlığı olacağı belirtildi.

İlan sahibi, bu göreve aday olan kişinin fiziki olarak iyi formda ve iyi bir dış görünüme sahip olması gerektiğini de ekledi.

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