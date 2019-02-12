İlk görüşte aşka mı inanıyorsunuz yoksa aşkın zamanla gelişeceğine mi? (anket)

İlişkimizde sorunları partnerimizle konuşmaktan kaçınıyor muyuz? Olmadığı halde bir yerde hata mı arıyoruz? İlişkimizi 'hayalet' gibi sıyrılıp uzaklaşarak mı sona erdiriyoruz?

'Ruh İkizi' skalası

Aşağıdaki 10 ifadeyi 1 ile 7 arasında puan vererek değerlendirin (1 hiç katılmıyorum, 7 ise tamamen katılıyorum ölçüsünü ifade ediyor)

1.Romantik bir ilişkinin başarısı esas olarak iki kişinin birbiri için "doğru" insan olup olmamasına bağlıdır.

2.Henüz karşılaşmadığım ama benim için mükemmel (veya mükemmele yakın) bir insan vardır.

3.Evliliklerde birçok insan, eşiyle derin bir yakın ilişki keşfeder (inşa eder fikrine zıt olarak).

4.Evlendikten sonra eşimle tutkulu bir aşk yaşamamız benim için çok önemli.

5.Tutkulu bir aşk yaşamadığım insanla evlenemem.

6."Doğru insan" diye bir şey yoktur.

7.Eşim olacak insanın tanıştığım en muhteşem insan olması lazım.

8.Mükemmel uyum beklentisiyle eş arayan insanlar boşa zaman harcıyor.

9.Birçok evliliğin başarısız olmasının nedeni iki insanın birbiri için uygun olmamasından kaynaklanıyor.

10.İnsanlar arasındaki yakınlık hissi önceden oluşmuştur.

Şimdi puanlamaya gelelim: Önce 1,2, 3, 4, 5, 7, 9 ve 10. ifadeler için verdiğiniz (1'den 7'ye kadar) puanları toplayın. 6 ve 8. ifadelere verdiğiniz yanıtların her birini 8 rakamından çıkarın ve elde ettiğiniz yeni sayıları o soruların yanıtı olarak alın. Örneğin, 6 veya 8. sorudan birine "6" yanıtını vermişseniz bunu 8 rakamından çıkarınca 2 kalır. İşte bu rakamı diğer soruların toplamına ekleyin. Her iki soru için aynı işlemi yaptıktan sonra elde ettiğiniz toplamı, ortalamayı bulmak için 10'a bölün (10 soru olduğu için). Bu şekilde ortalama skorunuzu bulmuş olursunuz.

'Ruh ikizi' skalasında yüksek puan ne anlama geliyor?

Ruh ikizi arayışında olan ve bir gün 'doğru insan' ile karşılaşacaklarına inananlar açısından ise tersi geçerli olup bunun zararlı sonuç vermesi mümkündür.

Özellikle ilişkinin ilk aşamalarında karşılaşılan bir sorun, "mükemmel" ruh ikizinin o kişi olmadığını öğrenmenin hayal kırıklığı ile ilişkinin sona ermesine neden olabilir.

Partnerinin "kendisini hiç anlamadığından" yakınılır veya en ufak bir hata bile hemen "birbirine uyumlu olmamanın kanıtı" olarak görülür.

Gerçek aşka inanan insanların ilişkiyi açıktan bitirme yerine 'hayalet' gibi çekilmesine daha sık rastlanır. Eski partneri ile irtibattan kaçınır. Onun kendisi için ideal olmadığını düşündüğünden ilişki için çaba göstermeyi boş görür.

İlişkide sorunlarla karşılaştığında ayrılmamış ve hala gerçek aşkı bulduğuna inanan insanlar bu kez de sorunları görmezlikten gelir. Partnerine karşı daha bağışlayıcı ve 'ruh ikizi' olarak düşünmek istediği insanla çatışmadan kaçınan bir tavır takınır. Ufak tefek sorunlarda bu olumlu bir yaklaşım olabilir. "Ama büyük çatışmalardan kaçınıyorsanız, size göre olmayan biri ile yaşamınızı sürdürmek durumunda olursunuz" diyor Franiuk.

Ciddi sonuçlar

Bu ciddi sonuçlar doğurabilir. Sorunlar görmezden gelinir, uzun süreli ilişkiye bakarak partnerin kendisi için uygun insan olduğu yargısı gelişir.

Franiuk, bu ilişkide kalış süresi uzadıkça şiddet bildirimlerinin de arttığını ifade ediyor. Böylece bağışlayıcı özellikleriyle kendilerini tehlikeye atanlar veya doğru insanla ilişki yaşamadığını bildiği halde ekonomik nedenlerle o ilişkiyi sürdürenler oluyor.

Romantik inançlar zamanla değişmiyor. Yani bu özellikleri taşıyorsanız hep öyle kalacaksınız demektir. "Bu teoriler derinlerde yatar. İnsan 20'sine 30'una geldiğinde kişiliği artık oturmuştur. Karakter özellikleri gibi ilişkiye yaklaşım da erken yaşta belli olur - çocuklar bu fikirleri etraflarındaki ilişkilere bakarak edinir" diyor Franiuk.

Ancak romantik ilişkiler konusundaki bu iki örtülü teorinin birbirini dışlaması gerekmiyor. ABD'nin Maryland St Mary's College Üniversitesi'nde psikolog Gili Freedman, çiftler birlikte çaba gösterdiğinde ilişkinin gelişeceği inancı ile "bir yerlerde 'doğru' insanın olduğu" inancının bir arada görülebileceğini söylüyor.

"Bu inançları ifade tarzımızı değiştirebiliriz. Geçmiş deneyimler yeni ilişkilere yaklaşımımızı belirliyor" diyor Freedman. Romantik 'ruh ikizi' anlayışına sahip olsanız bile ilişkinizi 'hayalet' tavrı ile değil daha vicdanlı ve açık bir tavırla bitirmeniz veya ilişkide sorunları görmezden gelmek yerine onları çözmek için daha bilinçli bir çaba göstermeniz mümkündür.

Gerçek aşkın hiçbir zaman sorunsuz olmayacağına dair bir söz vardır. Ama ilişkiye yaklaşım tarzımızı anlarsak o sorunlar ortaya çıktığında daha kolay aşabiliriz.

(BBC)