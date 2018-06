KKTC genelindeki devlet okullarında ve özel okullarda öğrenim gören ilk ve ortaöğretimden 51 bine yakın öğrenci karne alarak üç ay sürecek yaz tatiline girmeye hazırlanıyor.

Ortaöğretimde karneler Perşembe, ilköğretimde ise 13 Haziran Çarşamba günü verilecek. KKTC genelindeki kamu okullarında ve özel okullarda görev yapan 5 bin 298 öğretmen de karnelerin verilmesi, mezuniyet törenlerinin yapılması ve yeni dönem için kayıtların tamamlanmasıyla tatile girecek.

ÖZYİĞİT TAK’A KONUŞTU

Türk Ajansı-Kıbrıs’a (TAK) konuşan, hem göreve geldikleri günden itibaren eğitimde attıkları adımları hem de yeni dönem için hedeflerini anlatan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, “Sorunların çözümü için öncelik sırası belirledik. İlk hedef Girne’ye okul yapmak” dedi.

Bakan Özyiğit, eğitimde strateji planı hazırlama, 2030 olarak belirledikleri vizyon kapsamında yılsonu ya da 2019’un ilk ayında eğitim şurası veya benzeri bir toplantı yapma, buradan çıkacak kararları Meclise taşıma, okul öncesinde tam gün eğitime geçme ve okul öncesini İlköğretim Dairesi bünyesinde ayrı bir birim haline getirme, ilkokullara Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) kadrosu oluşturmak için çalıştıklarını açıkladı.

Taşımacılığa yeni bir düzen getirmekte de kararlı olduklarını belirten Özyiğit, ilkokuldan üniversiteye girişe kadar eğitimin her seviyesinde ölçme ve değerlendirmeden sorumlu olacak ÖSYM benzeri bir kurumun KKTC’ye kazandırılması için 24 Haziran seçimlerinden sonra adım atacaklarını açıkladı.

Bakanlığa yöneltilen bazı eleştirileri de yanıtlayan Özyiğit, Çanakkale kampları konusunda da açıklamada bulundu, konunun takipçisi ve denetçisi olan bakanlığın her kafile için temsilcisi görevlendireceğini kaydetti.

Üniversiteye giriş konusuna da değinen Bakan, “Ülkemizde yapılan üniversite sınavlarında dışarıda kalan var mı? Yok. Bu doğru bir uygulama değil. Belirli bir seviye belirlememiz gerek” dedi.

“EĞİTİMİ DEVLET POLİTİKASI HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

“Nasıl bir bakanlık devraldınız?” sorusuna karşılık Özyiğit, “Genelde ‘enkaz devraldık’ deniyor ama ben öyle bir şey söylemeyeceğim. Bizden önceki dönemde de arkadaşlar eğitimle ilgili çalışmalar yaptılar. Biz devraldığımız noktayı ileriye taşıma, ilgili paydaşlarla görüş alışverişinde bulunarak eğitimi bütün boyutlarıyla masaya yatırmaya ve devlet politikası haline getirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“ÖZELLİKLE GİRNE BÖLGESİ OLMAK ÜZERE OKUL İNŞAATLARINA GEREK VAR”

Bütçenin yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra yerel seçim yasaklarının başladığını anımsatan ve bu durumun yarattığı sıkıntılara değinen Özyiğit, Eğitim Bakanlığı’nın bütçe olanaklarının da sınırlı olduğunu söyledi.

Özellikle Girne bölgesinde okul inşaatlarına gerek olduğuna işaret eden, birçok okulda tamirata, tadilata ve yenilenmeye ihtiyaç olduğunu belirten Özyiğit, “Alt yapı ve donanım eksiklikleri hat safhada. Kısıtlı bütçe olanaklarıyla hem yeni okul inşa etmeye, hem de tamirat, tadilatla ilgili sorunları gidermeye çalışıyoruz” dedi.

SORUNLAR İÇİN ÖNCELİKLER SIRASI… “İLK HEDEF GİRNE…KARPAZ VE HASPOLAT MESLEK LİSELERİ DE SIRADA…”

Sorunlar için öncelikler sırası yaptıklarını anlatan Eğitim Bakanı, “Girne bölgesine okul inşaatı birinci sırada” dedi.

Girne bölgesine, 3 okul kazandırılacağını ifade eden Özyiğit, karkas halinde olan ortaokul binasının tamamlanması, yeni liman yolunda bir ilkokul yapılması ve Beylerbeyi’ndeki eski bir okul binasının tamir edilerek okul öncesi eğitime kazandırılması hedeflerine işaret etti.

“BEKİRPAŞA LİSESİ BÜNYESİNDEKİ KOLEJ BÖLÜMÜNÜN AYRILMASI İÇİN BİR ÇALIŞMA VAR”

İskele’de Bekirpaşa Lisesi’nin bünyesinde olan kolej bölümünün ayrılması için bir çalışma başlattıklarını da kaydeden Cemal Özyiğit, bunun için arazi devralındığını, projenin de son aşamaya geldiğini, önümüzdeki günlerde inşaatla ilgili adım atılabileceğini belirtti.

Karpaz ve Haspolat meslek liselerinin binalarının yenilenmesi gerektiğini ifade eden Eğitim Bakanı, Lefkoşa Türk Lisesi’nin Lefkoşa’da, Namık Kemal Lisesi’nin de Mağusa’da tek klasik lise olduğunu belirterek, “Bu şehirlere birer klasik lise daha yapılmasına ihtiyaç var. Bu, yeni ders yılına yönelik projelerimizden olacak” dedi.

“LEFKOŞA’YA MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM KAMPUSU YAPILACAK… SONRAKİ HEDEF BENZERİNİ İLÇELERE DE YAPMAK”

Lefkoşa’daki meslek liselerini tam teşekküllü bir kampusta toplamak için adım atmaya çalıştıklarını dile getiren Özyiğit, “Bu kampusun benzerini süreç içinde Girne ve Mağusa gibi diğer ilçelere de yapma kararındayız” dedi.

ÖZYİĞİT’TEN TOPLUMA VE İŞ İNSANLARINA ÇAĞRI

Eğitim Bakanlığı’nın bütçesinin 733 milyon 762 bin 300 TL, genel bütçedeki payının yüzde 12.62 olduğunu söyleyen Özyiğit, “Yatırım bütçesi konusunda ciddi sıkıntılar var. Bütçe bir önceki hükümetin hazırladığı bütçe. Biz bu nedenle bütçeye fazla dokunamadık. Yeni dönemde yatırıma yönelik kaynakların artırılması için de çalışma yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Okul inşaat ve tamirleriyle ilgili iş insanlarıyla görüşmeler yaptıklarını da kaydeden Eğitim Bakanı “Beylerbeyi’ndeki okulu bir iş insanımız tamir ettiriyor. Girişimlerimiz var. Bazı adımlar atılmasını bekliyoruz. İnanıyorum ki devletin olanaklarına özel sektörün de katkılarıyla okullarla ilgili eksiklikleri kısa sürede giderebileceğiz” diyerek topluma ve iş insanlarına eğitim yatırımları konusunda çağrı yaptı.

Okulların AB ile ilişkilerini geliştirdiğini, yardım alarak güzel işlere imza attığını da dile getiren Özyiğit, “Bunlar bizler için sevindirici gelişmeler” dedi.

“OKUL ÖNCESİNDE TAM GÜN EĞİTİME GİDİLMESİ ÇALIŞMASI”

Yeni dönem için okul öncesiyle ilgili birtakım çalışmaları olduğunu da açıklayan Cemal Özyiğit, okul öncesinde tam gün eğitime gidilmesi hedefine işaret ederek, bunun alt yapısının oluşması için Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

(ÖĞRETMEN YARDIMCILARININ DEVLET GÜVENCELİ VE KADROLU ÇALIŞTIRILMASI): “BUNUN İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Özyiğit, tüm okullarda tam güne eğitime geçilmesi için daha zaman olduğunu söyleyen ve neden olarak alt yapıyı göstererek, “Tam gün eğitim kesinlikle gündemimizde. Okul öncesinde alt yapı daha olumlu ve kısa sürede sonuç alınabilecek gibi görünüyor. Onun için buradan başlamak istiyoruz” dedi.

4 yaş grubundaki öğretmen yardımcılarının devlet güvencesinde kadrolu çalışabilmesinin de gündemlerinde olduğunu ifade eden Cemal Özyiğit, “Bunun için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“OKUL ÖNCESİNİ İLKÖĞRETİM DAİRESİ BÜNYESİNDE AYRI BİR BİRİM HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Okul öncesini İlköğretim Dairesi bünyesinde ayrı bir birim haline getirmeye çalıştıklarını da açıklayan Eğitim Bakanı, 4 ve 5 yaştan oluşan tüm okul öncesi bölümleri müstakil okullara taşımak için de düğmeye bastıklarını söyledi. Cemal Özyiğit, bu konuda KTÖS’le işbirliği içinde çalıştıklarını dile getirdi.

5 yaşta okula gitme oranının yüzde 100’ken, 4 yaşta oranının yüzde 60’larda kaldığını da belirten Bakan Özyiğit, “4 yaşın okula gitme oranını da yüzde 100’e çıkarma hedefindeyiz” dedi.

Cemal Özyiğit, ilkokullara Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik kadrosunun oluşturulması için çalıştıklarını da açıkladı.

“ÖZEL EĞİTİM YASASI YAZ TATİLİ SONRASI MECLİS’TE OLACAK… İLKOKULLARA PDR KADROSU OLUŞTURULMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ…”

Yasal çalışmalar konusunda da bilgi veren, özel eğitiminin kapsamının şekillenmesini içeren Özel Eğitim Yasası üzerinde çalıştıklarını belirten Özyiğit, Özel Eğitim Yasası’nın yaz tatili biter bitmez Meclis’in gündeme geleceğini aktardı.

Özyiğit, “Ülkede, özel eğitimle ilgili elle tutulur bir yasa yok maalesef. Özel eğitim nereye bağlı belli değil. Uzmanlar tarafında ortaya konan genel çerçeve özel eğitimin de bakanlık bünyesinde ayrı bir müdürlüğe dönüşmesi ” şeklinde konuştu.

Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, mesleklerin tanımlanabilmesini öngören, bu tanımlamada kimlerin yetkili olacağını belirleyen mesleki yeterlilik konusunda kapsamlı bir yasa hazırlandığını belirtti. Özyiğit, Bakanlar Kurulu’nun ardından yasanın Meclise taşınacağını söyledi.

BAKANLIKLARLA İŞBİRLİĞİ…

Turizm ve Çevre Bakanlığı ile “Çevre” dersi konusunda çalışmaları olduğunu, çevrenin 9’uncu sınıfların müfredatında olduğunu belirten Özyiğit, bu müfredatın ilköğretime de dahil edilmesiyle ilgili çalıştıklarını kaydetti.

Trafik konusunun eğitime nasıl dahil edilebileceğiyle ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile çalışmaları olduğunu dile getiren Özyiğit, “Trafik ve çevre bu ülkenin can alıcı konuları. Kesinlikle küçük yaşlardan sistematik şekilde eğitimlerine başlanmalı. Değerlendirmeyi uzmanlarla birlikte yapacağız” dedi.

Özyiğit, sağlık taramalarının periyodik olarak yapılabilmesi, özellikle kırsal kesimlere ağırlık verilmesi konusunu da Sağlık Bakanlığı ile görüşeceklerini aktardı.

"ÖĞRENCİ TAŞIMACILIĞINDA BAZI ANOMALİLER VAR…GİDERİLECEK”

Öğrenci taşımacılığında bazı anomaliler olduğunu da belirten Özyiğit, “Buna bir düzen getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Bu alandaki bazı sorunlara değinen Özyiğit, “Daha önceki yanlış uygulamalar nedeniyle şoförler birbirine düşürüldü. Devlet bazı yerlerde zarara uğratıldı. Aynı güzergahta bir şoför 10 diğeri 6 öğrenci taşıdı. Bazı yerlerde izinsiz taşımalar var. Onlara bugüne kadar göz yumulmuş. Mahkemeye intikal eden olaylar da var. Bakanlık müdürümüz Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (Kar-İş) ile sürekli temas halinde. Sözleşmeler imzalanırken kriterler göz önünde bulundurulacak” şeklinde konuştu.

Özyiğit, şoförler, otobüs ve minibüslerle ilgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile ortak bir çalışmalar yaptıklarını da belirterek, “Kararlıyız yeni ders yılında taşımacılığa bir düzen gelecek” dedi.

Göreve geldiklerinde okul şoförlerinin 6 aylık ücretlerini alamadıklarını ifade eden Eğitim Bakanı, Mart sonuna kadar ödemelerin yapıldığını, Nisan sonu ödemeleri için çalıştıklarını söyledi.

“EĞİTİMDE STRATEJİ PLANI…YILSONU YA DA 2019’UN İLK AYINDA EĞİTİM ŞURASI VEYA BENZERİ BİR TOPLANTI YAPILACAK…HEDEF BURADAN ÇIKACAK KARARLARI YASAL HALE GETİRMEK”

Eğitimde strateji planı hazırladıklarını, vizyon olarak da 2030’u belirlediklerini kaydeden Bakan Özyiğit, “Hem okullara hem velilere anket formları gönderildi. Beklentiler, esiklikler aksaklıklar ne, bunların çalışması yapılıyor. Adımlar peyder pey atılacak” dedi.

EĞİTİMDEKİ EN BÜYÜK SORUN: “BİR DÜZENİN YERLEŞMEMESİ”

“Eğitim sistemindeki en büyük sorun nedir?” sorusuna yönelik Bakan Özyiğit, “Bir düzenin yerleşmemesi, herkesin kendine göre şekillendirme yapmaya çalışması. Bu sorun ancak devlet politikasıyla aşılabilir” şeklinde konuştu.

Bu yıl sonunda ya da yeni yılın ilk aylarında bir eğitim şurası veya benzeri bir toplantı düzenleme hedeflerine işaret eden Öziyiğit, “Benim görevim oradan çıkacak sonuçları Meclise taşımak. Şuralarda bir takım kararlar alındı ama hep lafta kaldı. Bu kararları Meclis’te yasal hale getirip uygulamayı öyle başlatacağız. ‘Önce uygulayalım da yasasını, düzenlemesini sonra yaparız’ demeyeceğiz” dedi.

KKTC’YE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KURUMU

Ölçme ve değerlendirme üzerindeki çalışmalarının da sürdüğünü kaydeden Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 24 Haziran seçimlerinden sonra YÖK ve ÖSYM ile bir çalışma daha yapacaklarını açıkladı.

Özyiğit, “Kıbrıs’a ÖSYM benzeri bir kurumu kazandırmakta kararlıyız. Bu kurum ilkokuldan üniversiteye girişe kadar eğitimin her seviyesindeki ölçme ve değerlendirmeden sorumlu olacak” dedi.

Eğitim Bakanı Özyiğit bu konuda şu bilgileri verdi:

“Mesela kolejler bu ülkede bir gerçeklik. Evet. Bunu kabul ediyoruz. Kolejleri ne kapatacağız ne de kaldıracağız ama kolejlere giriş için yarışmacı değil daha farklı ve objektif yöntemler üzerinde çalışacağız. Bunu kurumla birlikte değerlendireceğiz. Ortaokullar yönlendirme noktasında önemli. Öğrencileri hangi liseye yönlendireceğiz? Mesleğe mi, pratik sanata mı, klasik liselere, dil ağırlıklı bölüme mi? Bunlar ortaokul döneminde kurgulanacak. Bunu da kurumla yapacağız. Konuyu Ankara ziyaretimde de ele aldık. Hem buradaki hem de Türkiye’deki üniversitelere bu sistem üzerinden öğrenci alınması için çalışacağız.”

“ÜLKEMİZDE YAPILAN ÜNİVERSİTE SINAVLARINDA DIŞARIDA KALAN VAR MI? YOK. BU DOĞRU BİR UYGULAMA DEĞİL… BELİRLİ BİR SEVİYE BELİRLEMEMİZ GEREK”

Üçüncü ülkelere yönelik Kayıt Kabul Tüzüğü’nü geçirdiklerini, öğrencilerin ülkeye hangi kriterlerde geleceğini belirleyen tüzüğün Eylül’de uygulamaya gireceğini söyleyen Özyiğit, “Türkiye’den öğrenciler buraya YÖK’ün de kontrolünde ÖSYM ile geliyor. Bizim ülkemiz öğrencileri için kriter ne? Bu yıl da her üniversite kendine göre sınav yaptı ama gelecek yıl böyle olmayacak. Ülkemizde yapılan üniversite sınavlarda dışarıda kalan var mı? Yok. Herkes bir yere yerleşiyor. Bu doğru mu? Değil. Puan ne olursa olsun bir yere yerleşmek doğru değil. Bizim belirli bir seviye belirlememiz gerek” dedi.

Liselerin yabancı dil bölümlerinden mezun olan ya bu alanda yeterlilik belgesi alan öğrencilerin de karşılaştığı sorunlara değinen Özyiğit, “Bizim yabancı dil bölümlerinden mezun olan öğrencilerimiz Türkiye’ye kurumlarımız aracılığıyla kayıt yapamıyor. Öğrenci ve veli okulların peşinde koşuyor. Böyle bir şey olamaz. Bunun üzerinde bir çalışmamız var. ÖSYM benzerinin ülkede de kurulması için seçimlerden sonra çalışma başlatacağız. Yeni ders yılında bazı adımları atma niyetindeyiz” şeklinde konuştu.

Özyiğit, yükseköğretimde ihtiyaç fazlası bölümlere burs verilmeyeceğini de anımsatarak, bunların kamuoyuyla paylaşılacağını dile getirdi.

ÖZEL OKULLAR: “BAKANLIK DENETLİYOR….”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın özel okulları denetlediğini, müfredatın ana hatlarının da bakanlık tarafından belirlediğini ifade eden Özyiğit, “Fiyat konusunda birtakım çalışmalar yaptık. Uzlaşı sağlandı. Bu sevindirici” dedi.

“YENİ DERS YILINDA ORTAOKULLARDA DİN DERSİ SEÇMELİ OLACAK”

Bakanlığa yöneltilen eleştirilerin neler olduğunun sorulması üzerine Özyiğit, “İnsanımız bazı adımlar konusunda aceleci. Kıbrıs Türk toplumu laik, demokratik bir toplumdur. Din konusunda toplumsal bir hassasiyet var. Bunu biliyorum. Bu konuları sendikalarla da görüşüyoruz. Bir takım adımlar atmakta kararlıyız. Yeni ders yılında ortaokullarda din dersi seçmeli olacak” açıklamasında bulundu.

ÇANAKKALE KAMPI… “ÇOCUKLAR MUSTAFA KEMAL ÖNDERLİĞİNDE VERİLEN ÇANAKKALE MÜCADELESİNİ ÖZÜMSEMELİLER”

Çanakkale Kampı konusunda bir takım eleştiriler aldıklarını da belirten Bakan Özyiğit, “Çanakkale kamplarının içeriği konusundaki hassasiyetimiz ortada. Bu konuyu Türkiye’deki yetkililere de ilettik ve kesin kararlıyız. Çocuklarımız burada Mustafa Kemal önderliğinde verilen Çanakkale mücadelesini özümsemesini, tarihi ve antik kentleri görmesini istiyor, bu amaçla götürülüp dini açıdan belirli bilgilendirmelerin içine girmelerini kabul etmiyoruz. Konunun denetçisi olacağız. Her kafilede bakanlık temsilcisi olacak. Türkiye’deki yetkililerle kız öğrencilerle erkek öğrencilerin kampa birlikte gitmesini de konuşuyoruz” dedi.

Yamaçköy’deki çocukların okula gönderilmediğiyle ilgili basına da yansıyan konunun sorulması üzerine Eğitim Bakanı, “Bununla ilgili inceletme başlattık. Gerekli bilgileri edinince açıklama yapacağız” dedi.

İlahiyat Koleji’yle ilgili bir ön değerlendirme yaptıklarını anımsatan Özyiğit, okulun içinde ayrı bir dershane olduğunu tespit ettiklerini belirterek, “Yeni dönemde bu dershane olamayacak” şeklinde konuştu.

Özyiğit, İlahiyat Koleji’nde laiklik ilkesine uygun olarak yönlendirme çalışmalarının yapılacağını da söyledi.

“OKULLARIN AÇILIŞI BİRAZ ERKENE ALINABİLİR”

Yeni eğitim yılında okulların hafta başında açılması gibi bir standardın oluşturulmasını istediğini de belirten Özyiğit, akademik takvimde okulların açılış tarihinin 17 Eylül olduğunu ancak bunun değişebileceğini ifade etti.

Özyiğit, “Gelecek yılın Haziran ayı başında bayram var. Bayram öncesi derslerin bitmesi söz konusu. Bu nedenle okulların açılışını öne almak için sendikalarla görüşeceğiz. Okulların açılışı biraz erkene alınabilir” dedi.

EĞİTİMLE İLGİLİ VERİLER…51 BİNE YAKIN ÖĞRENCİ KARNE ALACAK…

Öte yandan Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ülke genelinde karne alacak öğrenci sayısı 50 bin 813 .

İlköğretimdeki öğrenci sayısı 19 bin 509. Öğrencilerin 15 bin 960’ı devlet okuluna, 3 bin 549’u özel okula gidiyor.

Ortaöğretimdeki öğrenci sayısı 23 bin 728. Öğrencilerin 20 bin 312’si devlette, bin 416’ı özel okulda. Meslek liselerindeki öğrenci sayısı 3 bin 337. Devlette görev yapan öğretmen sayısı ise 4 bin 102, özelde çalışan öğretmenler bin 196. KKTC genelindeki kamu okullarında ve özel okullarda görev yapan toplam öğretmen sayısı 5 bin 298.

MEZUNLAR…

Bu yıl ilköğretim eğitimini tamamlayan 3 bin 943 öğrenci “ilkokul tamamlama” belgesi alacak. Ortaokullardan 3 bin 663, liselerden 2 bin 905 öğrenci mezun olacak.

Meslek liselerinden bu yıl mezun olacakların sayısı 731. Özel eğitimdeki öğrenci sayısı 245. Bütünleme sınavlar 8-13 Haziran tarihlerinde olacak.

KAYITLAR…

İlköğretim kayıtları 8-11-12 Haziran ile 10-11-12 Eylül, ortaöğretim kayıtları ise 26-29 Haziran ile 3-7 Eylül tarihlerinde yapılacak.