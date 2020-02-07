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İmamoğlu 'güvenilirlik'te Erdoğan'ı geride bıraktı

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İmamoğlu 'güvenilirlik'te Erdoğan'ı geride bıraktı
İmamoğlu 'güvenilirlik'te Erdoğan'ı geride bıraktı

Themis Araştırma Şirketi Şubat 2020 tarihi itibariyle, yaptığı son seçim anketinde siyasi profil araştırmasında AKP'nin oyunda düşüş gözlemlendi. AKP'nin oy düşüşün nedeninde EYT politikaları ve Kanal İstanbul diretmesi ilk sırada

Themis Araştırma Şirketi'nin yaptığı Şubat 2020 anketine göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na güven oranı yüzde 48,88 olarak çıkarken, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a güven oranı yüzde 41,88'de kaldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yüzde 46,93 güven oranına ulaştı.

Themis Araştırma Şirketi, yaptığı araştırmada vatandaşlara 'Bugün bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' sorusunu sordu. Anket sonuçları Türkiye'de bugün bir seçim olması durumunda AKP'nin büyük oy kaybı yaşayacağını gözler önüne serdi.

Araştırma sınucuna göre, AKP yüzde 38, CHP yüzde 29,3, MHP yüzde 10, HDP yüzde 8, İYİ Parti yüzde 7,3, Saadet Partisi yüzde 3,3 oy alıyor.

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