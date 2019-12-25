İmamoğlu: Kanal İstanbul bir cinayet, bir felaket projesidir; deprem riskini tetikliyor

İmamoğlu, proje ile ilgili uyarılarda bulundu: TEM ve E-5 sık sık trafiğe kapatılacak; deprem açısından risk taşıyor, milyonlarca insanın ölümüne kapı açacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çılgın proje" olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul'u cinayet ve felaket projesi olarak niteledi. Projenin hayata geçmesi durumunda İstanbul'da olası bir depremi tetikleyeceğini söyleyen İBB Başkanı, "Bilim insanları hepimizi ikaz ediyor. Akıldan ve bilimden uzaklaşan herkese Allah akıl versin" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Erdoğan ile günlerdir tartışma yaşadığı proje ile ilgili "Ya Kanal Ya İstanbul" başlıklı bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda İmamoğlu, 15 başlık altında projenin şehre verebileceği zararlardan bahsetti.

"Kimlere ne söz verilmiş olursa olsun..."

Projeyi felaket ve cinayet olarak nitelendiren İBB Başkanı, İstanbul'un bu proje ile 8 bin 500 yıllık yer altı ve üstü su kaynaklarını kaybedeceğini söyledi.

"Kimlere ne söz verilmiş olursa olsun, ne rant vaat edilmiş olursa olsun iptal edilmelidir" diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

Akıllı, mantıklı gerçeklerden uzaklaşmamış hiçbir siyasetçi böyle bir riskin varlığını, dünya iklim değişikliğini konuşuyorken bunu bile bile bu projenin inşaatını destekleyemez.

İmamoğlu,"En büyük tehlike Terkos Gölü'ne karışacak an tuzlu sudur" derken ifadeleri kullandı:

Terkos Göçlü ve havzası İstanbul için depolama alanıdır. Binlerce yıldır Avrupa Yakası'ndaki en büyük su deposudur. Bu muazzam su kaynağı yok olacak. Bu kadar basit. Proje ile Sazlıdere Barajı da devre dışı kalacak. Bir milli yatırım olarak değeri 2 milyar liranın üzerinde olan Sazlıdere'den bahsediyorum. Aynen apar topar kapatılan Atatürk Havalimanı gibi işlevsiz kalacak. Şu anda Sazlıdere İkitelli sistemi her üç kişiden birinin su ihtiyacını karşılıyor.

"Milyonlarca insanın ölümüne kapı açıyor"

Devlet Su İşleri'nin Kanal İstanbul ile ilgili hazırladığı rapora dikkati çeken İmamoğlu, şöyle devam etti:

Bölge zeminindeki kayalarda meydana gelecek kırık ve çatlaklar büyük bir felakete yol açacak. İstanbul var oldukça var olmaya devam edecek bir sorundur deprem. Bilindiği gibi Küçükçekmece Gölü'nden, üç sığ fay hattı geçiyor. Kanal güzergahında yapılacak yapılanma, deprem açısından risk taşıyor. Milyonlarca insanın ölümüne kapı açıyor.

Olası İstanbul depreminde 6 metre yüksekliğinde dalgalar oluşacağı konusunda açıklamalar olduğunu hatırlatan İBB Başkanı, "Bilim insanları hepimizi ikaz ediyor. Akıldan ve bilimden uzaklaşan herkese Allah akıl versin. Göz göze göze kendi elimizle, kendi bütçemizle niye felakete davetiye çıkarıyoruz? Neden bilimi aklı kendizzden uzak tutuyoruz?" diye konuştu.

"TEM ve E-5 sık sık trafiğe kapatılacak"

Uyarılarına madde madde devam eden İmamoğlu, projenin ulaşım konusunda yaşatacağı sorunları şöyle ifade etti: