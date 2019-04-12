Yarkadaş saat 17:20'de son güncel bilgiyi paylaşarak, "Maltepe'deyiz.. 1089'un sandığın 497'si sayıldı. Binali Yıldırım'a fazladan yazılan 10 oy düzeltildi. Yıldırım 493 sandıkta toplamda 149'a düştü. Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki fark ise 13.938..

İstanbul Maltepe'deki sandıkların sayımıyla ilgili son bilgileri eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş,sosyal medya hesabından paylaştı. Yarkadaş, 1089 sandıktan 522'sinin sayıldığını belirterek, "Maltepe'deki 1089 sandığın 522'si sayıldı. Oyları şu an 12 kurul sayıyor. İlçe Seçim Kurulu, sayımın hızlanması için 20 kurul daha oluşturma kararı aldı. Saat 18.15 itibariyle oyları 32 kurul sayacak. İşlemlerin cumartesi gecesi bitmesi bekleniyor. Mazbata için son 24 saat..." dedi.

İstanbul Maltepe’deki 1080 sandığın sayımı sürüyor. CHP 26. dönem milletvekili Barış Yarkadaş, sandıklardaki son durum hakkında bilgi verdi.

Yarkadaş, saat 14.50'de şu bilgiyi verdi:

"Maltepe'deki 1089 sandığın 458'i sayıldı. Sayım 12 kurul tarafından yapılıyor. Şu ana kadar Binali Yıldırım'a toplamda 161 ek oy çıktı. Ekrem İmamoğlu ise Yıldırım'ın 13.949 oy önünde. CHP'li İmamoğlu, bugün 12. kez başkan seçildi ama AKP bu gerçeği kabullenmek istemiyor."

Yarkadaş 1630'da sandık verileriyle ilgili "1089 sandığın 488'i sayıldı. Yıldırım'ın şu ana kadar ilave aldığı oy 155... Binali Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki fark kapanmıyor" paylaşımında bulundu.

Yarkadaş saat 17:20'de son güncel bilgiyi paylaşarak, "Maltepe'deyiz.. 1089'un sandığın 497'si sayıldı. Binali Yıldırım'a fazladan yazılan 10 oy düzeltildi. Yıldırım 493 sandıkta toplamda 149'a düştü. Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki fark ise 13.938.. İmamoğlu, mazbatayı en geç iki gün içinde alır ve hizmete başlar" dedi.