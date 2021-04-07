İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: Bedeli çok ağır olur

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kanal İstanbul için 'Onlara rağmen inadına Kanal İstanbul'u yapacağız' sözlerine tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bedeli çok ağır olur" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Başçı ve İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin tarafından yeni hizmet binasında ağırlanan İmamoğlu, parti yöneticileriyle de bir araya geldi.

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Şahin, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, çözüm odaklı siyaset anlayışıyla yola çıkan bir parti olduklarını söyledi. Şahin burada yaptığı konuşmada, “İstanbul’da yeni bir model geliştirdik. Bunu özellikle paylaşmak istiyorum sizinle. Şu anda İBB’de 26 tane komisyon var. Bu 26 komisyonun karşılığı 26 tane kurul başkanı belirledik. İBB’yi yakından takip edeceğiz. Yeri geldiğinde eksiklerini ortaya koyacağız. Daha çok İstanbul için çözüm önerilerini sunacak, bu anlamda size de büyük katkıları olacak bir meclis oluşturduk. Bunu da kamuoyuyla önümüzdeki hafta paylaşacağız” dedi.

İMAMOĞLU’NA KANAL İSTANBUL MEKTUBU

Kanal İstanbul ile ilgili bir çalışma içinde olduklarını aktaran Şahin, İstanbul’da faaliyette olan tüm siyasi parti temsilcilerine ulaştırmak üzere bir mektup hazırladıklarını dile getirdi. Şahin, hazırladıkları Kanal İstanbul mektubunu, İmamoğlu’na da verdi.

Amaçlarının Kanal İstanbul’un kamuoyunda uzmanlar nezdinde tartışılmasını sağlamak olduğunu ifade eden Şahin, “Son aşamada kesinlikle bu konunun İstanbul’a halk oylamasıyla sorulması gerektiğine inanıyoruz. Bütün İstanbul’u yöneten yöneticilerimize, İstanbul’un geleceğine, siyasi reflekslerden uzak bir şekilde sahip çıkalım mesajı içeren bir mektup” diye konuştu.

Göreve başladığı günden itibaren, İstanbul’daki tüm siyasi parti başkanlıklarına ziyaretler gerçekleştirdiğini söyleyen İmamoğlu ise “Bu anlayışla, siyasi partilerin tümden önemli bir dinamik olduğunu, bu kavramla da her yöneticinin eşit mesafede siyasi mekanizmalardan faydalanması gerektiğine, buna dönük zemini hazırlaması gerektiğine inanan bir belediye başkanıyım” ifadelerini kullandı.

Amaçlarının kentin 16 milyon ferdinin deneyimlerinden yararlanmak olduğunu belirten İmamoğlu, “İstanbul’da, tek başına bir karar ve idare mekanizmasını kuran kim olursa olsun ancak ve ancak yanlışların içine boğulur. Ama siz, eğer İstanbul’da insanları içine katan ve onların fikrine hürmet eden ve bir ortak akılla süreç tanımlayan bir yöneticiyseniz de an az hatayla, en yüksek doğrularla bu kenti yönetirsiniz. Yürüdüğümüz yol, bu yoldur” dedi.