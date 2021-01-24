İmamoğlu'ndan Galatasaray'ın 'Aslan Gibi Sponsor' kampanyasına destek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray'ın 'Aslan Gibi Sponsor' isimli bağış kampanyasına destek verdi. İmamoğlu, "Tüm Galatasaraylıları da değerli kulübümüze destek olmaya davet ediyorum" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray'ın 'Aslan Gibi Sponsor' isimli bağış kampanyasına destek verdi.

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’umuzun güzide kulübü Galatasaray’ın bu çağrısına İBB Başkanı olarak destek oldum" dedi.

İmamoğlu ayrıca, "Tüm Galatasaraylıları da değerli kulübümüze destek olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 'Aslan Gibi Sponsor' ismiyle bağış kampanyası başlatıldığını duyurmuştu.

Kendisinin ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın bu kampanyaya 500'er bin TL ile destek verdiğini söyleyen Cengiz, bir SMS bedelinin de 100 TL olacağını duyurarak sarı-kırmızılı taraftarlardan destek istemişti.