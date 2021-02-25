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İmamoğlu'ndan, 'Kanal İstanbul'u inadına yapacağız' diyen Erdoğan'a yanıt

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Erdoğan'ın "Kanal İstanbul'u inadına yapacağız" sözlerine, “İstanbul ile inatlaşmayı hâlâ kendisine marifet görenlere 23 Haziran'ı hatırlatıyorum. İstanbul 1'den büyüktür” ifadeleriyle yanıt verd
İmamoğlu'ndan, 'Kanal İstanbul'u inadına yapacağız' diyen Erdoğan'a yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Erdoğan'ın "Kanal İstanbul'u inadına yapacağız" sözlerine, “İstanbul ile inatlaşmayı hâlâ kendisine marifet görenlere 23 Haziran'ı hatırlatıyorum. İstanbul 1'den büyüktür” ifadeleriyle yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kanal İstanbul'u inadına yapacağız" sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu, “İstanbul ile inatlaşmayı hâlâ kendisine marifet görenlere 23 Haziran'ı hatırlatıyorum. İstanbul 1'den büyüktür” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Marmara Denizi’ndeki kirlenmenin önüne geçecek en önemli projelerden biri olan Ataköy Atık Su Tüneli inşaatını başlattı. İmamoğlu, burada Erdoğan’ın, “Kanal İstanbul’u inadına yapacağız” sözleriyle ilgili değerlendirmesini soran gazetecilere de şu yanıtı verdi:

“İstanbul’la inatlaşmayı hala kendisine marifet görenlere, ben, 23 Haziran’ı hatırlatıyorum. “İstanbul’la inatlaşılmaz. ‘İlla inatlaşacağım’ diyenlere de açıkçası ben, ‘İstanbul, burada’ diyorum. Ama unutulmasın, İstanbul, bir şeyi kanıtlamıştır; İstanbul, 1’den büyüktür. Nokta.”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Dün (24 Şubat) AKP İstanbul İl Kongresi'ne katılan Erdoğan, Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin, "Engellemeye çalışıyorlar ya, Kanal İstanbul projemizin etüt kapsamında yer alan tüm teknik çalışmalar tamamlandı, diğer adımlar için de gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Onlara rağmen Kanal İstanbul'u yapacağız, inadına yapacağız. Kanal İstanbul'la İstanbul nasıl güzelleşecek, nasıl bir başka şehir olacak, bunu da görecekler" şeklinde konuşmuştu.

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