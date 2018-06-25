İnce: "Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün (24 Haziran 2018) yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına ilişkin olarak "Tabii ki adil bir yarış değildi, ama Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum" dedi.