İnce: "Erdoğan'ın kazandığını kabul ediyorum"

FOX TV'den İsmail Küçükkaya'nın sorularını Whatsapp üzerinden yanıtlayan İnce, 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarına ilişkin olarak yarın açıklama yapacağını duyurdu.
İnce, Anadolu Ajansı (AA) ve Adil Seçim Platformu'nun verilerine göre yüzde 30 bandında oy aldı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, yüzde 52.41 oy alarak 16 Nisan 2017'de yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği açıklanan "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin ilk cumhurbaşkanı oldu.
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