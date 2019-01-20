İngiltere’nin Kıbrıs sorununa ilişkin görüşleri

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs sorununa ilişkin konuların en etkili çözüm şeklinin, uluslararası kabul edilebilir bir model olan iki toplumlu, iki kesimli federasyona dayalı adil ve kalıcı bir çözüm olduğuna inanmaya devam ettiğini belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs sorununa ilişkin konuların en etkili çözüm şeklinin, uluslararası kabul edilebilir bir model olan iki toplumlu, iki kesimli federasyona dayalı adil ve kalıcı bir çözüm olduğuna inanmaya devam ettiğini belirtti.

Fileleftheros gazetesi, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın bu yöndeki görüşlerinin, İngiltere’de yaşayan 10 Rum göçmenin gönderdiği mektubun, yanıtında yer aldığını yazdı.

İnsan haklarına da vurgu yapılan mektubun, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e de gönderildiğini yazan gazete, mektupta imzası bulunan kişilerin isimlerine de yer verdi.