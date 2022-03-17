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İnşaat Demirlerini Çalıyorlardı

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Demirhan’da meydana gelen demir hırsızlığı ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Salih Dadük ve Sezer Bakir dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
İnşaat Demirlerini Çalıyorlardı

Demirhan’da meydana gelen demir hırsızlığı ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Salih Dadük ve Sezer Bakir dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Ozan Kuşak zanlı 1 Salih Dadük ve Zanlı 2 Sezer Bakir’ın 12 Mart 2022 tarihinde, Demirhan’da bulunan ve Oben Arhun'a ait yarım inşaatın avlusu içerisinden muhtelif boyutlardaki yaklaşık 600 TL değerindeki 8'lik inşaat demirlerini sirkat ettiklerini anlattı.

Polis, zanlıların 16 Mart 2022 tarihinde, saat 19.00'da yine konu inşaatın avlusu içerisinden yaklaşık 400 kilo ağırlığında 3.600 TL değerindeki inşaat demirlerini sirkat ettikleri esnada suçüstü tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi.

Polis,  zanlıların ayni gün gönüllü ifade vererek işlemiş oldukları suçlarını itiraf ettiklerini belirtti. Polis, tahkikatın henüz yeni başladığını ve zanlıların vermiş olduğu gönüllü ifadelerinin teyit ve tekziplerinin yapılması gerektiğini söyleyerek, zanlıların 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

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