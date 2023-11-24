  • BIST 7959.95
  • Altın 1856.61
  • Dolar 28.8756
  • Euro 31.5967
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAİsrail ordusu göç yolundaki Filistinlileri ve gazetecileri vurdu

İnsan kaçakçıları cezaevine gönderildi!

» »
Lefkoşa’da meydana gelen insan tacirliği ve bir cürüm işlemek maksadı ile gizli ittifak kurmak suçlarından tutuklanan S.Z, M.K ve J.A teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.
İnsan kaçakçıları cezaevine gönderildi!

Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Öjen Açıkada mahkemede olguları aktardı.  

Polis, zanlı S.Z Pakistan uyruklu M.K ile Nijeryalı J.A ile onları kişi başı 120 euro karşılığında Güney Kıbrıs’a götürmek için anlaştığını söyledi. Polis, 21 Kasım 2023 tarihinde  S.Z'nin M.K ile Nijeryalı J.A'yı aracına alıp, Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda seyrettikleri sırada Yonca kavşağında yakalandıklarını söyledi.

Polis, tutuklanan zanlılardan M.K gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini belirti.

Polis, zanlıların cep telefonlarının incelemeye alındığını belirtti.

Polis, DATA incelemesinin uzun sürebileceğini söyledi.

Polis, S.Z'nin eğitim merkezinde kursiyer öğrenci olduğunu, J.A'nın 2 bin 3 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olduğunu, zanlı M.K'nın ise 9 Kasım 2023 tarihinde 60 günlük öğrenci vizesi ile ülkeye geldiğini ancak herhangi bir okula kayıt yaptırmadığını açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, S.Z'nin insan tacirliği,M.K ile J.A'nın ise bir cürüm işlemek maksadı ile gizli ittifak kurmak suçundan yargılanmak üzere 3 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesini talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Baraka Kültür Merkezi, Lefkoşa İmar Planı İle İlgili Görüşlerini Sundu20 Kasım 2023 Pazartesi 12:49
  • Harmancı: Dereboyu’nda devlet tarafından kiralanan dereye ait kamusal alan boşaltıldı19 Kasım 2023 Pazar 12:04
  • ‘LTB Beslenme Desteği’ programı 1950 çocuğa ulaştı…16 Kasım 2023 Perşembe 22:37
  • Lefkoşa Sanayi Bölgesinde korkutan kaza: 3 yaralı16 Kasım 2023 Perşembe 22:36
  • Yer Lefkoşa... Başkasının yerine sınava girdi14 Kasım 2023 Salı 13:24
  • Cayır cayır yandı... Polisten feci kazayla ilgili açıklama...14 Kasım 2023 Salı 10:39
  • Harmancı, bölge muhtarlarıyla dayanışma yemeğinde buluştu11 Kasım 2023 Cumartesi 13:03
  • LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bölge muhtarlarıyla dayanışma yemeğinde buluştu11 Kasım 2023 Cumartesi 10:50
  • Turist olarak geldi Ercan'da tutuklandı10 Kasım 2023 Cuma 16:12
  • SON DAKİKA... Polis, bıçaklı kavganın detaylarını açıkladı!10 Kasım 2023 Cuma 13:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti