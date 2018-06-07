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İnternete çalıntı haberler için bir “ara emri” kararı daha alındı

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Kurumsal Medya ve İnternet Gazeteciliği “Medya Takip Hukuk Bürosu”nun kısa süre önce çalıntı haberlere karşı başlattığı girişimler sonuç vermeye devam ediyor.
İnternete çalıntı haberler için bir “ara emri” kararı daha alındı

“Fasıl 264 Telif Hakkı Yasası ve 1911 Copyright Act (İngiltere Telif Hakkı Yasası)”na aykırı hareket edilmesi nedeniyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde bugün Kıbrıs Postası adına görülen davada mahkeme internet gazeteciliği iddiasıyla “çalıntı haber” yayınlanmasına karşı ara emri kararı aldı.

Kıbrıs Postası gazetesi adına avukat Gizem Demirkan yaptığı ara emri başvurusu, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görüşüldü.

Yargıç Şerife Katip Kır tarafından görülen davada http://www.kibrisnethaber.com hakkında ara emri kararı verildi.

Buna göre davanın esası görüşülünceye kadar http://www.kibrisnethaber.com internet sitesi Kıbrıs Postası Gazetesi’nin haberlerini kullanamayacak, kullanması durumunda ise suç işlemiş olacak.
Kurumsal Medya ve İnternet Gazeteciliği “Medya Takip Hukuk Bürosu” avukat Aslı Murat, Deniz Düzgün, Levent Kızılduman ve Şefik Aşçıoğluları tarafından temsil ediliyor.

Geçtiğimiz hafta da Yenidüzen ve Havadis gazeteleri adına, kibris724.com sitesi için “Fasıl 264 Telif Hakkı Yasası ve 1911 Copyright Act (İngiltere Telif Hakkı Yasası)”na aykırı hareket edilmesi nedeniyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görülen iki farklı davada “ara emri” kararı verilmişti..

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