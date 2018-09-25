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İnterpol arıyordu Girne'de yakalandı

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İnterpol tarafından aranan bir kişi Girne'de yakalandı.
İnterpol arıyordu Girne'de yakalandı

İnterpol tarafından arana Osman Aydeniz zorla alıkoyma, adam kaçırma suçlarından bugün Girne'de mahkemeye çıkartıldi. 

Osman Aydeniz aleyhine 3 gün tutukluluk emri alındı. Osman Aydeniz İngiltere'de 'en çok arananlar listesi'nde yer alıyordu

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