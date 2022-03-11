İntihar Girişiminde Bulunan Hasan İsimli Vatandaş Son Dakika Kurtarıldı

Erkek olduğu bilinen kişi yanına kimseyi yaklaştırmazken, aşağıya inmesi için polis tarafından ikna edilmeye çalışılıyordu. İtfaiye, polis ekipleri ve sivil savunma ekipleri olay yerindeydi
Lefkoşa Önder Market yakınlarında bir inşaat alanında intihar girişiminde bulunan Hasan isimli vatandaş son dakika kurtarıldı.
Yoğun ikna çalışmaları sonucu intihar girişimden vazgeçirilen Hasan elinden tutarak geri çekildi ve ikna edildi.
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