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İntikam Pornosu Mağduru Hakem!

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İtalyan futbol hakemi Diana Di Meo, sosyal medya üzerinden intikam pornosu mağduru olduğunu açıkladı ve kendisinin durumunda olanlara ‘sesini yükseltme’ çağrısı yaptı.
İntikam Pornosu Mağduru Hakem!

Pescara kentinde yaşayan 22 yaşındaki Diana Di Meo, cep telefonundan çalınan fotoğraf ve videoların WhatsApp, Instagram ve Telegram’da yayınlandığını duyurdu.

Durumu polise bildirdiğini söyleyen Di Meo, Instagram hesabından paylaştığı üç dakikalık videoda, kendisini iki gündür eve kitlediğini, sürekli ağladığını söyledi.

100 bine yakın takipçisi bulunan kadın hakem, bu süreçte kendisine mesajlarıyla İtalya’nın dört bir tarafından destek olan herkese teşekkür etti.

“Bunlar benim özel fotoğraf ve videolarım. Birinin cep telefonuma erişim sağlamış olması lazım. Yoksa izin almadan nasıl alıp paylaşabilirler” diyen Di Meo, polisin meseleyle yakından ilgilendiğinin altını çizdi.

Hukuk eğitimi alan Di Meo’nun içinde bulunduğu durumda olanlara sessiz kalmamaları yönünde çağrısı da vardı: “Bu tür şeyler olduğunda susmamalıyız. Bu işlere kalkışanları ve görüntüleri paylaşıp izlemeye devam edenleri bildirmek zorundayız. Umarım benim kamu önüne çıkıp meseleyle ilgili konuşmam aynı durumdaki başkalarına örnek olur, cesaret verir. Onlar da seslerini yükseltebilirler. Ben konuşuyorum ama çoğumuz bunu yapamıyor ve saklanıyor. Bugün kurban benim. Yarın bu görüntüleri izleyen ve gülenlerin bir yakını olabilir.”

İtalya’da, görüntüleri izinsiz paylaşanlara altı yıla kadar hapis cezası veriliyor.

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