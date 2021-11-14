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İran, 12 Avrupa ülkesi kadar doğal gaz tüketiyor!

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İran Petrol Bakan Yardımcısı Mecid Çegini, ülkesinde tüketilen doğal gaz miktarının 12 Avrupa ülkesinin tüketimine eşit olduğunu söyledi.
İran, 12 Avrupa ülkesi kadar doğal gaz tüketiyor!

Çegini, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında ülkesindeki doğal gaz tüketimiyle ilgili bilgi verdi.

Doğal gaz tedarikinde 3. sırada yer alan İran'ın ABD, Rusya ve Çin'den sonra bu enerjiyi en fazla tüketen ülke olduğunu aktaran Çegini, şöyle devam etti:

"Ülkemizde tüketilen doğal gaz miktarı Avrupa'nın zengin 12 ülkesine denk. Bu oranlar enerji ve özellikle de doğal gaz tüketimiyle ilgili endişelerimizin neden arttığını ortaya koyuyor."

Çegini, İran'da toplam 25 milyon abonenin bulunduğunu ve günlük tüketilen doğal gaz miktarının geçen seneye göre 90 milyon metreküp artarak 480 milyon metreküpe çıktığına dikkati çekerek, bu nedenle santrallerde kısıtlamalara gittiklerini ve ihraç edilen doğal gaz miktarını da azaltacaklarını söyledi.

 

CNN.

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