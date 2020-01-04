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İran tarihinde ilk kez! Kırmızı bayrak çektiler

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İran tarihinde savaş ilanı anlamına gelen kırmızı bayrak Cemkeran Camisi'ne çekilirken İran Devrim Muhafızları komutanlarından Gulam Ali Ebu Hamza, Tel Aviv ile birlikte ABD'nin bölgedeki 35 hayati noktasının İran'ın menzilinde olduğunu söyledi.
İran tarihinde ilk kez! Kırmızı bayrak çektiler

ABD'nin Bağdat'ta İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrasında dünyanın gözü İran'a döndü. İran Devlet Başkanı Ruhani'nin "misilleme ve intikam" açıklamaları sonrasında bölge devletleri teyakkuza geçti.

İran, Cemkeran Camisi'ne tarihte ilk kez kırmızı bayrak çekti. Kırmızı bayrak İran tarihinde savaşın ilanı anlamına geliyor.

İRAN FÜZE ÜSLERİNİ ALARMA GEÇİRDİ

IRGC Havacılık Gücü'nün ise, tüm balistik füze üslerini yüksek alarma geçirdiği bildirildi. IRGC'nin İran İslam Rejimi'ne bağlı haber medyası ise, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan'da ABD Hava Kuvvetleri uçaklarına ev sahipliği yapan çeşitli hava üslerinde füze fırlatmaya hazır olduklarını iddia etti.

PATRİOTLAR GÖNDERİLDİ

Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri'nin (USAF), Ürdün'deki askeri üslerine İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (IRGC) balistik ve seyir füze saldırıları tehlikesine karşın Patriot havadan havaya füze sistemleri gönderdiği bildirildi.

İRANLI KOMUTANDAN TEHDİT: MENZİLİMİZDESİNİZ

ran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusunun Kirman eyaleti Komutanı Gulam Ali Ebu Hamza, ABD'nin bölgedeki hayati noktalarını daha önceden tespit ettiklerini belirtti.

ABD saldırısında öldürülen Kasım Süleymani'nin intikamının alınacağını ifade eden Ebu Hamza, "Tel Aviv dahil ABD'nin bölgedeki 35 hayati noktası İran'ın menzilindedir." ifadesini kullandı.

İranlı komutan, ABD'yi Hürmüz Boğazı'nda hedef alacakları imasında bulunarak, "Hürmüz Boğazı Batı için hayati bir nokta ve çok sayıda Amerikan muhribi ve savaş gemisi Hürmüz Boğazı, Umman Denizi ve Basra Körfezi'nden geçiş yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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