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İran’da kuraklık alarmı: Her yıl 1,5 milyon hektar alan çölleşiyor

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İran Meclisi Tarım Komisyonu Başkanı Muhammed Cevad Askeri, ülkedeki arazilerin çölleştiğine dikkat çekti.
İran’da kuraklık alarmı: Her yıl 1,5 milyon hektar alan çölleşiyor

AA’nın Mehr Haber Ajansı’ndan aktardığına göre Askeri, “Ülkemizin arazileri son bir kaç yıldır yaşanan kuraklık nedeniyle her yıl yaklaşık 1,5 milyon hektar çölleşiyor” dedi.

Söz konusu durumun tehlike arz ettiğini belirten Askeri, kuraklıkla etkin mücadelenin en önemli görevlerinden biri olduğunu kaydetti.

İran Ulusal İklim ve Kuraklık Krizi Yönetimi Merkezi Başkanı Ahad Vazife, 13 Mart’taki konuşmasında ülkesinde son 50 yıldır yağış miktarının azaldığını, bu yıl mart ayında düşen yağmur miktarının geçen seneye oranla yüzde 16 azaldığını belirtmişti.

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